انطلاق دورة إعداد المدربين TOT بجامعة الوادي الجديد

بدأت اليوم الخميس بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الوادى الجديد

بالمبنى الإدارى بالجامعة دورة إعداد المدربين TOT بالتعاون والتنسيق مع المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات.

وقال الدكتور محمود الكيلاوي مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الوادي الجديد إن دورة عداد المدربين TOT معتمدة من أمانة المجلس الأعلى للجامعات والمركز القومي للتدريب وإعداد القيادات تقام على مدار أسبوعين من 9 حتى 18 مايو ٢٠٢٤ بمقر المركز.

تهدف الدورة إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات الأساسية والاتجاهات الإيجابية اللازمة لتنمية القدرات التدريبية.