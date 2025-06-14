رغم فوائده الخارقة .. هؤلاء الممنوعون من القرنفل

يعد القرنفل من أبرز الأعشاب المستخدمة في الطب البديل حيث إنه قادر على علاج عدد كبير من الأمراض وتسكين معظم آلام الجسم وعلاج الالتهابات المختلفة وتقوية المناعة وعلاج مشاكل الشعر والبشرة.

وبالرغم من فوائد القرنفل العديدة إلى أن هناك مجموعة من الأشخاص ممنوعون من تناوله.



ووفقا لما جاء في موقع نكشف لكم أبرز الفئات التي تتعرض لمخاطر كبيرة عند تناول القرنفل.

الممنوعون من القرنفل

الحوامل والأطفال حيث اتفق الأطباء على يُمنع استخدام القرنفل للحوامل والمرضعات، وللأطفال دون سن السادسة، لعدم وجود دراسات تضمن سلامته كما لا يُنصح به لمن لديهم تاريخ من التهاب المعدة أو القرحة.

مرضى القولون والمعدة لأنه يمكن أن يسبب القرنفل تهيج الجلد وتهيج الجهاز الهضمي والقولون لدى بعض الأشخاص، لذلك يجب استخدامه حسب توجيهات الطبيب أو أخصائي النباتات الطبية.

الخاضعين لعملية جراحية حيث يحتوي القرنفل على مادة تُسمى الأوجينول، والتي تُؤخر تخثر الدم لذلك، يُنصح بعدم تناول شاي القرنفل لمدة تصل إلى أسبوعين قبل الجراحة المُخطط لها .

أصحاب الأمراض المزمنة حيث يتناول هؤلاء الأدوية باستمرار ويمكن أن يتفاعل القرنفل مع بعض الأنواع، مثل مضادات السكر ومضادات التخثر، ومن المهم استشارة الطبيب قبل تناول القرنفل.

وعلاوة على ذلك، فإن مادة الأوجينول، وهي أحد مكونات القرنفل، يمكن أن تكون سامة خاصة عند استهلاكها بشكلها النقي وبكميات كبيرة حيث تكن بتركيز اكبر عن 600 ملج/مل.