قوات الحرس الثوري الإيراني تسقط 3 طائرات إسرائيلية

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أعلن مكتب الحرس الثوري الإيراني في محافظة زنجان عن إسقاط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين في سماء المحافظة (شمال غرب).

وقال المكتب - في بيان أوردته وكالة إرنا الإيرانية - اليوم الأحد " أسقطت منظومة الدفاع الجوي للحرس الثوري في محافظة زنجان طائرتين مُسيّرتين إحداهما كانت تُستخدم لأغراض التجسس، والطائرة الثانية مُسيّرة انتحارية ".

من جهة أخرى، أعلن نائب محافظ كردستان للشؤون السياسية والأمنية علي أكبر ورمقاني، أن الدفاعات الجوية للحرس الثوري والجيش في سنندج اعترضت طائرة مسيرة ودمرتها قبل ساعات.

وأوضح أنه بعد أن حلقت هذه الطائرة المسيرة فوق مدينة سنندج مركز محافظة كردستان (غرب)، تعاملت منظومة الدفاع الجوي معها ونجحت في تدميرها.