إصابة شابين بطعنات في مشاجرة بسوهاج.. والأمن يتدخل

شهدت دائرة قسم شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج، مشاجرة عنيفة بين ثلاثة أشخاص من أسرتين، أسفرت عن إصابة شابين بطعنات شبه نافذة، نُقلا على إثرها إلى المستشفى الجامعي الجديد بسوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين أن طرفي المشاجرة كل من:" الطرف الأول إسلام ر. ح. أ، 17 عامًا، عامل، مصاب بجرح طعني شبه نافذ بالصدر من الناحية اليسرى، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج".

الطرف الثاني:" خالد م. ع. م. أ، 24 عامًا، عامل، مصاب بجرح طعني شبه نافذ بالبطن من الناحية اليسرى، وتم نقله إلى ذات المستشفى، شقيقه محمد، 32 عامًا، عامل، وجميعهم يقيمون بذات الناحية بدائرة القسم".

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، حيث عُثر بحوزة الطرف الأول على سلاح أبيض "مطواة"، وبحوزة الأول من الطرف الثاني على سلاح أبيض "سكين".

وبمواجهتهم، تبادل الطرفان الاتهامات بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب، واستخدام الأسلحة البيضاء المشار إليها، بسبب خلافات الجيرة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.