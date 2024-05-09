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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

للفئة المتوسطة..نوكيا تطرح Moto G Stylus 5G بإمكانيات مبهرة وسعر على قد الأيد

للفئة المتوسطة ..نوكيا
للفئة المتوسطة ..نوكيا تطرح هاتف Moto G Stylus 5G بإمكانيات

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات عصرية يمكنك البحث عن هاتف  Moto G Stylus 5G وهو من الهواتف ذات الفئة المتوسطة أما عن أبرز التسريبات حول الهاتف فهو يأتي بسعر قدره 400 دولار .

ووفقا لموقع .prnewswire يأتي هاتف Moto G Stylus 5G مزودًا بشاشة من نوع pOLED وبقياس يصل  قدره  إلى 6.7 بوصات وبدقة قدرها 1080×2400 بكسلًا ومع معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وسطوع قدره 1200 شمعة في المتر المربع وبنسبة عرض قدرها 20:9 

يأتي هاتف هاتف Moto G Stylus 5G  مزود بماسح ضوئي لبصمات الأصابع تحت الشاشة.

أما عن معالح هاتف Moto G Stylus 5G  فهو يأتي Snapdragon 6 Gen 1 من شركة كوالكوم وذلك مع وحدة معالجة الرسومات Adreno.

أما عن ذاكرة الهاتف فهو يأتي بذاكرة وصول عشوائي بسعة يصل قدرها إلى قدرها 8 جيجابايت وبمساحة تخزين داخلية قدرها 256 جيجابايت تعد قابلة للتوسعة عبر بطاقة microSD بسعة تصل إلى 2 تيرابايت.

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أما عن كاميرا الهاتف فهو يأتي  بخلفية مزدوجة بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل ومع فتحة عدسة قدرها f/1.8 وميزة تبيث الصورة بصريًا، وبعدسة فائقة الاتساع يصل قدرها  13 ميجابكسل ومع فتحة عدسة قدرها f/2.2 ومجال رؤية قدره 120 درجة، إلى جانب كاميرا أمامية وبدقة قدرها 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/2.4.

ويأتي هاتف Moto G Stylus 5G  بمكبرات صوت استريو مزدوجة مع دعم Dolby Atmos ومنفذًا صوتيًا لسماعة الرأس، وذلك بالإضافة إلى بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبيرلتدعم الشحن السلكي و بقوة قدرها 30 واط و 15 واط.

ويأتي هاتف  Moto G Stylus 5G   بأبعاد قدرها 162.56 ملم × 74.752 ملم × 8.295 ملم، أما عن وزن الهاتف فهو يأتي بمقدار 190 جرامًا، وبواجهة المستخدم My UX المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14.

هاتف Moto G Stylus 5G ماسح ضوئي ذاكرة وصول عشوائي مكبرات صوت استريو الفئة المتوسطة

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