للفئة المتوسطة..نوكيا تطرح Moto G Stylus 5G بإمكانيات مبهرة وسعر على قد الأيد

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات عصرية يمكنك البحث عن هاتف Moto G Stylus 5G وهو من الهواتف ذات الفئة المتوسطة أما عن أبرز التسريبات حول الهاتف فهو يأتي بسعر قدره 400 دولار .

ووفقا لموقع .prnewswire يأتي هاتف Moto G Stylus 5G مزودًا بشاشة من نوع pOLED وبقياس يصل قدره إلى 6.7 بوصات وبدقة قدرها 1080×2400 بكسلًا ومع معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وسطوع قدره 1200 شمعة في المتر المربع وبنسبة عرض قدرها 20:9

يأتي هاتف هاتف Moto G Stylus 5G مزود بماسح ضوئي لبصمات الأصابع تحت الشاشة.

أما عن معالح هاتف Moto G Stylus 5G فهو يأتي Snapdragon 6 Gen 1 من شركة كوالكوم وذلك مع وحدة معالجة الرسومات Adreno.

أما عن ذاكرة الهاتف فهو يأتي بذاكرة وصول عشوائي بسعة يصل قدرها إلى قدرها 8 جيجابايت وبمساحة تخزين داخلية قدرها 256 جيجابايت تعد قابلة للتوسعة عبر بطاقة microSD بسعة تصل إلى 2 تيرابايت.

أما عن كاميرا الهاتف فهو يأتي بخلفية مزدوجة بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل ومع فتحة عدسة قدرها f/1.8 وميزة تبيث الصورة بصريًا، وبعدسة فائقة الاتساع يصل قدرها 13 ميجابكسل ومع فتحة عدسة قدرها f/2.2 ومجال رؤية قدره 120 درجة، إلى جانب كاميرا أمامية وبدقة قدرها 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/2.4.

ويأتي هاتف Moto G Stylus 5G بمكبرات صوت استريو مزدوجة مع دعم Dolby Atmos ومنفذًا صوتيًا لسماعة الرأس، وذلك بالإضافة إلى بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبيرلتدعم الشحن السلكي و بقوة قدرها 30 واط و 15 واط.

ويأتي هاتف Moto G Stylus 5G بأبعاد قدرها 162.56 ملم × 74.752 ملم × 8.295 ملم، أما عن وزن الهاتف فهو يأتي بمقدار 190 جرامًا، وبواجهة المستخدم My UX المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14.