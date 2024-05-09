بسعر مش هتلاقيه وإمكانيات ستبهرك .. هاتف Nokia 3210

كثيرة هي أنواع الهواتف المحمولة في الأسواق فإذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات عصرية وسعر معقول مقارنة بإمكانيات الهاتف يمكنك التفكير في هاتف Nokia 3210 للعام 2024 والذ أعلنت عنه شركة نوكيا ويأتي الهاتف بتصميم مميز كلاسيكي .

وفقا لموقع gsmarena. أما عن إمكانيات الهاتف فهو ياتي بإمكانيات وميزات لتحاكي هاتف Nokia 3210 اولذي قد انطلق للمرة الأولى في عام 1999.

أما عن أبرز الميزات لهاتف Nokia 3210 ولعام 2024 فهو يأتي مزود بشاشة من نوع TFT LCD وبحجم 2.4 بوصة ، وبجودة عرض تصل إلى QVGA، كما يضم الهاتف لكاميرا خلفية وبدقة تصل إلى 2 ميجا بيكسل ويأتي الهاتف مزود بفلاش LED.

يأتي هاتف Nokia 3210 بنظام S30 Plus، ويدعم تطبيقات السحابية، ويدعم هاتف Nokia 3210 للعام 2024 أيضا لرقاقة معالج Unisoc T107.

أما عن ذاكرة الهاتف فهو يأتي بذاكرة عشوائية تصل إلى 64 ميجابايت رام، ويأتي مزود بسعة تخزين 128 ميجابايت، كما يدعم الع=هافت لخاصية التخزين الخارجي في بطاقة microSD وذلك حتى سعة 32 جيجا بايت.

ويدعم هاتف Nokia 3210 للعام 2024 لتقنية البلوتوث 5.0، وينطلق بمدخل 3.5مم للسماعات، وFM radio، وأيضاً للعبة المفضلة لمستخدمي هذه الفئة وذلك من هواتف Snake

ويضم هاتف Nokia 3210 لبطارية بقدرة تصل إلى 1450 mAh، ويدعم الهاتف لخاصية الشحن عبر منفذ USB C

على الجانب الآخر يأتي هاتف Nokia 3210 بألوان الأزرق والأصفر وباللون الأسود وبسعر يصل إلى 80 يورو.