بسعر مش حتصدقه وإمكانيات هتبهرك.. تسريبات حول أحدث هواتف من Oppo

جيلا جديد من الهواتف الذكية تستعد شركة شركة Oppo لإطلاقها والأعلان عنها قريبا في الربع الثاني من هذا العام، وتعد أبرزها الأعلان المرتقب عن سلسلة هواتف Oppo Reno 12 والتي من المقرر الأعلان عنها في وقت لاحقاً من هذا الشهر.

فإذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات عصرية وإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائه يمكن التفكير في هاتف هواتف Oppo Reno 12 وOppo Reno 12 Pro والتي تقدمها شركة Oppo للأسواق قريباً .

وفقا لموقع “gizmochina ” تعد أبرز التسريبات حول كلا من هاتفا Oppo Reno 12 وOppo Reno 12 Pro تدور حول كلا من تفاصيل تلك الهواتف والسعر والإمكانيات وذلك قبل الإعلان المرتقب لكلا منهما.

ولقد أوضحت التسريبات التي نشرت حتى الآن أن كلا من هواتف Reno 12 و هاتف Reno 12 Pro تأتي بشاشات OLED وذلك بتصميم منحني مايكرو من الجهات الأربعة لتلك الأجهزة .

على الجانب الاخر تؤكدا التسريبات على أن شركة Oppo تحرص على ان تقوم بتدعيم هذه الإصدارات من الهواتف وذلك بتصميم نحيف وخفيف، و أكدت الصور المسربة على التصميم المميز للغطاء الخلفي الذي يتضمن عدة إعدادات ثلاثية في الكاميرا الخلفية.

و من المتوقع أن يتوافق كلا من من الهاتفين في التصميم الخارجي، بينما قد يأتي الإختلاف في رقاقة المعالج، وكلا من الذاكرة العشوائية وسعة التخزين أيضا .

وقد أشارت التسريبات أيضا أن هاتف Reno 12 يأتي مزود بشاشة OLED وبحجم 6.7 بوصة ، ومزود أيضا بجودة عرض 1.5k.

أما عن الميزات الاخرى التي يأتي مزود بها الهاتف هي أنه يأتي مزود بكاميرا سيلفي و بدقة تصل إلى 50 ميجا بيكسل.

أما عن إعدادات الكاميرا الخلفية للجهاز فقد يأتي كلا من هاتفا Reno 12 و هاتف Reno 12 Pro بمستشعر رئيسي يصل دقته إلى 50 ميجا بيكسل، وذلك مع مستشعر بدقة تصل

إلى 8 ميجا بيكسل وبزوايا عرض تعد فائقة الإتساع، ومستشعر telephoto بدقة تصل إلى 50 ميجا بيكسل وإمكانية تكبير بصري يصل إلى أكثر من مرتين.

ويتراوح سعر الهاتفين بين 499 دولار إلى 799 دولار.