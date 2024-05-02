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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بميزات مذهلة هتبهرك .. تسريبات حول هاتف Moto X50 Ultra

بميزات مذهلة هتبهرك..
بميزات مذهلة هتبهرك.. تسريبات حول هاتف Moto X50 Ultra

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بمواصفات عصرية يمكنك شراء هاتف Moto X50 Ultra والذي من المقرر أن يتاح قريبا في الأسواق 

على الجانب الآخر وفقا لموقع “ gizmochina.” قدمت  شركة  شركة موتورولا قريباً للأسواق هاتف Moto X50 Ultra الذي رصد بالفعل في منصة 3C  والذي يأتي مزود بتقنية الشحن السريع بقدرة 125W.

ومن جانبها أعلنت موتورولا مؤخراً عن دفع هاتف Edge 50 Ultra للأسواق العالمية، ولقد رصد إصدار جديد في السوق الصيني وذلك بعنوان “Moto X50 Ultra”.

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ولقد تم تسجيل هاتف Moto X50 Ultra في منصة 3C وذلك وبنموذج رقم XT2401-2، كما أكدت العديد من التسريبات  أن الهاتف يدعم تقنية الشحن السريع وذلك بقدرة 125W، وذلك على غرار Edge 50 Ultra والذي تم تقديمه للأسواق العالمية.

يأتي هاتف Moto X50 Ultra بمعالج Snapdragon 8s Gen 3، وذلك مع تركيز خاص على ترقية مهام الذكاء الإصطناعي، ومن المتوقع أن يأتي هاتف Moto X50 Ultra بمساعد رقمي خاص بشركة لينوفو

هاتف ذكي هاتف Moto X50 Ultra شركة موتورولا شركة لينوفو الشحن السريع

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