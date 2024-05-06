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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بإمكانيات خارقة حتدهشك تسريبات حول هاتف OnePlus Nord CE 4 Lite

بإمكانيات خارقة حتدهشك
بإمكانيات خارقة حتدهشك تسريبات حول هاتف OnePlus Nord CE 4 Li

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات عصرية خارقة يمكنك البحث عن هاتف  OnePlus Nord CE 3 Lite من شركة OnePlus  والذي من المحتمل أن يأتي بمواصفات قريبة من هاتف  “ OnePlus Nord CE 4 Lite”

وعلى الجانب الاخر وعلى الرغم  من أن الشركة لم تعلن بعد عن أي شيء يتعلق بجهاز   OnePlus Nord CE 3 Lite الجديد رسميا ، إلا البعض  قد أشار إلى أن الهاتف قد ظهر على موقع الويب الخاص بمكتب المعايير الهندية، مما يشير إلى قرب إطلاقه.

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ووفقًا للمسرب الشهير Sanju Choudhary، فإن هاتف OnePlus Nord CE 4 Lite من OnePlus يأتي برقم الطراز CPH2619 وقد تم القيام برصده في قاعدة بيانات مكتب المعايير الهندية، والتي  تزعم أنه هاتف OnePlus Nord CE 4 Lite.

ووفقا لموقع gsmarena على الرغم من عدم الكشف عن أي مواصفات، فقد أشار المسرب  Sanju Choudhary  ضمنيًا إلى أن هاتف  OnePlus Nord CE 4 Lite سيكون نسخة معاد تسميتها من هاتف OPPO A3، وهو هاتف ذكي حصري للصين

وسيأتي OnePlus Nord CE 4 Lite مع العديد من الترقيات مقارنة بسابقه، وأهمها هو شاشته.ويأتي هاتف  OnePlus Nord CE 4 Lite  مزود بشاشة  CE 4 Lite ولوحة AMOLED بدلاً من لوحة LCD

أما قوة الشاشة فسيبلغ قياس الشاشة 6.67 بوصة وستكون بدقة FHD+ وبمعدل تحديث 120 هرتز.

بالإضافة إلى ذلك، سيحتوي هاتف OnePlus Nord CE 4 Lite أيضًا على مستشعر بصمة الإصبع ضمن الشاشة.

أما عن معالج  الجهاز فيأتي مزودًا بمعالج Snapdragon 6 Gen 1، مقترنًا ببطارية تبلغ سعتها 5500 مللي أمبير

 ويحتوي هاتف  OnePlus Nord CE 4 Lite  مزود بعدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة ثانوية بدقة 2 ميجابكسل في الخلف، و بكاميرا أمامية بدقة تصل 16 ميجابكسل.

ويعد جهاز   OnePlus Nord CE 4 Lite   عبارة عن علامة تجارية جديدة لـ Oppo A3، فيمكننا 

 يتميز  هاتف OnePlus Nord CE 4 Lite  بقوة شحن تصل إلى 33 واط، وبذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت/12 جيجابايت، ووبسعة تخزين يصل إلى 256 جيجابايت.

مواصفات عصرية هاتف OnePlus Nord CE 3 Lite OnePlus Nord CE 4 Lite هاتف OPPO A3 بمعالج Snapdragon 6 Gen 1 كاميرا امامية

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