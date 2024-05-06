بإمكانيات خارقة حتدهشك تسريبات حول هاتف OnePlus Nord CE 4 Lite

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات عصرية خارقة يمكنك البحث عن هاتف OnePlus Nord CE 3 Lite من شركة OnePlus والذي من المحتمل أن يأتي بمواصفات قريبة من هاتف “ OnePlus Nord CE 4 Lite”

وعلى الجانب الاخر وعلى الرغم من أن الشركة لم تعلن بعد عن أي شيء يتعلق بجهاز OnePlus Nord CE 3 Lite الجديد رسميا ، إلا البعض قد أشار إلى أن الهاتف قد ظهر على موقع الويب الخاص بمكتب المعايير الهندية، مما يشير إلى قرب إطلاقه.

ووفقًا للمسرب الشهير Sanju Choudhary، فإن هاتف OnePlus Nord CE 4 Lite من OnePlus يأتي برقم الطراز CPH2619 وقد تم القيام برصده في قاعدة بيانات مكتب المعايير الهندية، والتي تزعم أنه هاتف OnePlus Nord CE 4 Lite.

ووفقا لموقع gsmarena على الرغم من عدم الكشف عن أي مواصفات، فقد أشار المسرب Sanju Choudhary ضمنيًا إلى أن هاتف OnePlus Nord CE 4 Lite سيكون نسخة معاد تسميتها من هاتف OPPO A3، وهو هاتف ذكي حصري للصين

وسيأتي OnePlus Nord CE 4 Lite مع العديد من الترقيات مقارنة بسابقه، وأهمها هو شاشته.ويأتي هاتف OnePlus Nord CE 4 Lite مزود بشاشة CE 4 Lite ولوحة AMOLED بدلاً من لوحة LCD

أما قوة الشاشة فسيبلغ قياس الشاشة 6.67 بوصة وستكون بدقة FHD+ وبمعدل تحديث 120 هرتز.

بالإضافة إلى ذلك، سيحتوي هاتف OnePlus Nord CE 4 Lite أيضًا على مستشعر بصمة الإصبع ضمن الشاشة.

أما عن معالج الجهاز فيأتي مزودًا بمعالج Snapdragon 6 Gen 1، مقترنًا ببطارية تبلغ سعتها 5500 مللي أمبير

ويحتوي هاتف OnePlus Nord CE 4 Lite مزود بعدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة ثانوية بدقة 2 ميجابكسل في الخلف، و بكاميرا أمامية بدقة تصل 16 ميجابكسل.

ويعد جهاز OnePlus Nord CE 4 Lite عبارة عن علامة تجارية جديدة لـ Oppo A3، فيمكننا

يتميز هاتف OnePlus Nord CE 4 Lite بقوة شحن تصل إلى 33 واط، وبذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت/12 جيجابايت، ووبسعة تخزين يصل إلى 256 جيجابايت.