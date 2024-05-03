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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بطارية جبارة وكاميرا 50 ميجابكسل.. مواصفات هاتف سامسونج Galaxy C55

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy C55

يعد هاتف Galaxy C55 هو أحدث هواتف شركة سامسونج للفئة المتوسطة حيث أعلنت الشركة عنه في نهاية أبريل الماضي، حيث انطلق الهاتف في السوق الصينية، وليس من المعروف إذا كان الهاتف سيشق طريقه إلى الأسواق العالمية الأخرى. 

 

ويضم هاتف Galaxy C55 عددًا من الميزات الكبيرة أبرزها معالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية مع بطارية كبيرة وكاميرا فائقة الدقة. 

 

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy C55

ويأتي بشاشة من نوع OLED ، قياس 6.7 بوصة، بجودة عرض +FHD، تبلغ 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية.

 

ويقدم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مزودة بتقنية OIS إلى جانب عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل.

ويحتوي على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45 وات، مع ألون البرتقالي والأسود.

 

ويعمل بمعالج من نوع Snapdragon 7 Gen 1، من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية مقترنا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت رام ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، مع نظام Android 14.

 

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