أخبار التكنولوجيا| أفضل موبايل سامسونج للفئة المتوسطة بسعر مناسب وإمكانيات هتبهرك تسريبات حول أحدث هواتف من Oppo وOnePlus Nord CE 4 Lite

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بإمكانيات خارقة حتدهشك تسريبات حول هاتف OnePlus Nord CE 4 Lite

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات عصرية خارقة يمكنك البحث عن هاتف OnePlus Nord CE 3 Lite من شركة OnePlus والذي من المحتمل أن يأتي بمواصفات قريبة من هاتف “ OnePlus Nord CE 4 Lite”

وعلى الجانب الاخر وعلى الرغم من أن الشركة لم تعلن بعد عن أي شيء يتعلق بجهاز OnePlus Nord CE 3 Lite الجديد رسميا ، إلا البعض قد أشار إلى أن الهاتف قد ظهر على موقع الويب الخاص بمكتب المعايير الهندية، مما يشير إلى قرب إطلاقه.

بسعر مش حتصدقه وإمكانيات هتبهرك.. تسريبات حول أحدث هواتف من Oppo

جيلا جديد من الهواتف الذكية تستعد شركة شركة Oppo لإطلاقها والأعلان عنها قريبا في الربع الثاني من هذا العام، وتعد أبرزها الأعلان المرتقب عن سلسلة هواتف Oppo Reno 12 والتي من المقرر الأعلان عنها في وقت لاحقاً من هذا الشهر.

أفضل موبايل سامسونج للفئة المتوسطة بسعر مناسب

يتميز هاتف Galaxy A34 بعدد من المواصفات الكبيرة حيث يعد أفضل هواتف الفئة المتوسطة من سامسونج كونه يجمع بين السعر المناسب مع إمكانات كبيرة يمكنها منافسة الهواتف الرائدة.

جهاز محمول بإمكانيات لن تجدها من قبل.. جهاز Asus ROG Ally 2

إذا كنت تبحث عن جهاز محمول بإمكانيات عصرية يمكنك التفكير في شراء جهاز Asus ROG Ally 2 والمقرر أن يتم الأعلان عنه رسميا في Computex 2024