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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

جهاز محمول بإمكانيات لن تجدها من قبل.. جهاز Asus ROG Ally 2

جهاز محمول بإمكانيات
جهاز محمول بإمكانيات لن تجها من قبل .. جهاز Asus ROG Ally 2

إذا كنت تبحث عن جهاز محمول بإمكانيات عصرية يمكنك التفكير في شراء جهاز Asus ROG Ally 2 والمقرر أن يتم الأعلان عنه رسميا  في Computex 2024 

على الجانب الآخر وفقا لموقع “pcgamesn ”وفي حين أن بعض من التفاصيل المتعلقة بجهاز  Asus ROG Ally 2 المحمول الجديد لا تزال غير معروفة إلى الآن ، إلا أنه من الممكن أن يتم القيام باستخدام تحديثًا للشاشة وبعض عناصر التحكم  بجانب بعض من المنافذ، بالإضافة إلى القيام بالإصلاح المناسب لمشكلة بطاقة microSD وما قد تسببه من انزعاج للمستخدمين .

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تأتي شاشة  Legion Go  لجهاز Asus ROG Ally بشكل تقليدي للغاية، وبدقة قد تصل إلى 1920 × 1080، وهي نسبة عرض إلى ارتفاع قد تكون أكبر كثيرا من شاشات   المتواجدة في بعض الأجهزة

وعلى الرغم من أن دقة  شاشات Legion Go شاشة ونسبة العرض إلى الارتفاع قد تكون الأفضل مقارنة بشاشة الهواتف المتاحة في الأسواق للأجهز المنافسة في الأسواق بشكل عام لمعظم تطبيقات الألعاب، إلا أن هناك عدة  أسباب  تجعل الشاشة  أكثر منطقية.

وتأتي ميزات الشاشة بسماحها للاعبين بممارسة الألعاب و بدقة 800 بكسل وذلك بدون حيل خيالية، مثل شاشات  AMD’s FSR، مما يحسن معدلات الإطارات ويؤدي إلى صورة أكثر وضوحًا 

ستعني دقة الشاشة الأعلى أيضًا وضوحًا أفضل للنص والمزيد من خيارات القياس في Windows، مما يسهل تكوين الخيارات وتثبيت الألعاب.

على الجانب الاخر تأتي من ضمن عيوب جهاز Asus ROG Ally  هو ضرورة تقليل الحواف الحادة تقليل الحواف الموجودة  لجهاز Asus ROG Ally 2 لجعلها تبدو أكثر حداثة قليلاً.

وفي السياق نفسه تعد واحدة من أهم المشكلات منذ إطلاق الحاسب الشخصي المحمول، هو موضع فتحة بطاقة SD وعدم كفاية الحماية الحرارية مما سؤدي إلى تلف بطاقات SD  لذا يجب أن تقوم   شركة ASUS  بإصلاح تلك الفتحة في الإصدار الثاني من ROG Ally قريبًا  وذلك حتى يتمكن مستخدمو الجهاز المحمول من استخدام مساحة تخزين موسعة دون  القلق بشأن إمكانيات فقدان البيانات .

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