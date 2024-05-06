أفضل موبايل سامسونج للفئة المتوسطة بسعر مناسب

يتميز هاتف Galaxy A34 بعدد من المواصفات الكبيرة حيث يعد أفضل هواتف الفئة المتوسطة من سامسونج كونه يجمع بين السعر المناسب مع إمكانات كبيرة يمكنها منافسة الهواتف الرائدة.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A34

وجاء بشاشة من نوع Super AMOLED، وبقياس 6.6 بوصة، بجودة عرض +FHD، تبلغ دقتها 1080 × 2340 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5.

ويقدم كاميرا خلفية ثلاثية تضم مستشعر أساسي بدقة 48 ميجابكسل، مستشعر فائق الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وبالنسبة لصور السيلفي ومحادثات الفيديو، يضم الهاتف مستشعرا بدقة 13 ميجابكسل، مع فلاش LED مزدوج.



ويعمل بواسطة معالج من نوع Dimensity 1080، والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للزيادة إلى 1 تيرابايت عبر microSD.



ويحتوي على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 وات.

سعر هاتف سامسونج Galaxy A34

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A34 في السوق المصري بسعر حوالي 12 ألف و770 جنيه، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .