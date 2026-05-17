17 قضية في الفيفا تهدد مشاركة الزمالك بالبطولات الأفريقية

دخل نادي الزمالك في أزمة كبيرة بعد خسارة لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية أمام منافسه اتحاد العاصمة الجزائري بركلات الترجيح.

خسارة الزمالك ستؤثر بشكل كبير على خطط مجلس الإدارة حول تسديد كافة المديونيات والغرامات والقضايا على النادي قبل نهاية الشهر الحالي.

كان نادي الزمالك يسعى للحصول على 4 مليون دولار قيمة مكافاة بطل الكونفدرالية ويحل بهم قضايا اللاعبين السابقين في الفيفا للحصول على الرخصة الأفريقية والمشاركة في البطولات القارية الموسم المقبل.

وفي حال عدم سداد الزمالك للقيمة المطلوبة سيبتعد عن المشاركة في البطولات القارية الموسم المقبل.

قضايا الزمالك الـ 17 في الفيفا :

1- جوزيه جوميز - 120 ألف دولار

2- 3 قضايا لمساعدو جوميز - 60 ألف دولار

3- كريستيان جروس - 133 ألف دولار

4- فرجانى ساسى - 505 ألف دولار

5- قيمة صفقة شيكو بانزا من نادي إستريلا البرتغالى - 200 ألف يورو

6- قيمة صفقة عدى الدباغ من نادي شالروا البلجيكى - 170 ألف يورو

7- قيمة صفقة صلاح مصدق من نادي نهضة الزمامرة المغربي - 250 ألف دولار

8- قيمة صفقة خوان بيزيرا من أوليكساندريا الأوكراني - قضية 800 ألف دولار

9-إبراهيما نداي لاعب الزمالك السابق - مليون و600 ألف دولار

10- قيمة صفقة بنتايج من نادى سانت اتيان الفرنسى - 500 ألف يورو

11- اتحاد طنجة المغربى - 350 الف دولار

12- أحمد الجفالي - 80 الف دولار

13-أوليكساندر الأوكرانى قسط صفقة بيزيرا - 300 الف دولار

14- يانيك فيريرا - 188 الف دولار

15- سامسون أكينولا - 600 الف دولار