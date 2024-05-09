بأقل من 10 آلاف جنيه..أحدث هواتف شبيهة بال iPhone

كشفت شركة ZTE عن هاتفين جديدين من عائلة Axon 60 في المكسيك بعد إطلاق هاتف ZTE Axon 60 Ultra الرائد الشهر الماضي. يشمل كلاهما Axon 60 و Axon 60 Lite وهما عروض بأسعار معقولة بنفس التصميم بالإضافة إلى بعض المواصفات المتشابهة.

مواصفات وميزات ZTE Axon 60 و Axon 60 Lite

يأتي كل من ZTE Axon 60 و 60 Lite بتصميم يشبه تصميم أيفون مع جزيرة كاميرا مربعة في الخلف تضم ثلاثة مستشعرات. تتميز الهواتف بإطار مسطح ويتميز زر التشغيل باللون الأحمر. يعمل زر التشغيل أيضًا كماسح ضوئي للبصمة.

يتميز هاتفا ZTE Axon 60 بشاشة مثقبة محاذاة في الوسط تعمل بشكل مشابه لجزيرة Dynamic Island من Apple على أجهزة iPhone. تعرض الميزة التي تسمى ZTE Live Island الإشعارات والتذكيرات والمزيد. يحتوي Axon 60 على شاشة FHD + بحجم 6.72 بوصة بينما يتميز الطراز Lite بشاشة بحجم 6.6 بوصة مع دقة HD + ومعدل تحديث 90 هرتز.

يحتوي كل من هاتفي ZTE Axon 60 على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل. يحتوي الطراز القياسي على مستشعر ماكرو 2 ميجابكسل وعدسة عمق إضافية غير محددة. في حين يتميز Axon 60 Lite بمستشعر عمق 2 ميجابكسل ووحدة ذكاء اصطناعي. في المقدمة، تأتي النسخة القياسية والخفيفة مع كاميرا أمامية 32 ميجابكسل و 8 ميجابكسل على التوالي.

داخليًا، تم تجهيز ZTE Axon 60 و 60 Lite بمعالجات Unisoc T616 و Unisoc T606 على التوالي. الأول يحتوي على 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بينما الثاني يأتي بخيار 4 جيجابايت مع دعم ذاكرة RAM افتراضية. كلا الهاتفين مزودان بمساحة تخزين 256 جيجابايت. يستمد ثنائي ZTE Axon 60 قوتهما من بطارية بقوة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن بقوة 22.5 وات. ويعملان بنظام تشغيل Android 13.

يأتي هاتفا ZTE Axon 60 و Axon 60 Lite باللونين الذهبي والأرجواني والأسود والأزرق. يبدأ سعر الأول من 3699 بيزو مكسيكي (حوالي 219 دولارًا) بينما يبلغ سعر الثاني 2999 بيزو مكسيكي (حوالي 177 دولارًا).