رجعوا لبعض.. ابنة سامي العدل تفجر مفاجأة عن عودة العوضي وياسمين عبد العزيز

كشفت رشا سامي العدل، ابنة الفنان الراحل سامي العدل، عن مفأجاة للجمهور بشأن عودة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي.

وقالت “العدل”، عبر حسابها الشخصي على “فيسبوك”: “لكل الهبيدة اللي مورهمش غير الهبد والتدخل في حياة الناس واللي بيغلطوا في اتنين معظم الناس وأولهم أنا بيحبهم كل واحد على حدة ومع بعض أنا آه مش بعلق عندكم بس شوفت كمية الغل والحقد”.

وتابعت: “هما أصلا رجعوا لبعض ربنا يسعدهم ويهنيهم وحبهم يكبر ويزيد”.

ودخلت الفنانة ياسمين عبد العزيز في نوبة بكاء أثناء حديثها عن انفصالها عن العوضي، قائلة: "أنا لما حبيت أحمد اكتشفت إني مكنتش بحب قبل كدا".

وواصلت ياسمين عبد العزيز: “أنا مش بحب أحمد العوضي أنا بعشقه، وأحمد هو اول حب في حياتي”.

وعن رأيها في الزواج مرة أخرى، قالت: “أنا حبيبة وبحب الحب ومبعرفش أكون لوحدي”.