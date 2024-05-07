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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صعبت عليا.. مفيدة شيحة: ياسمين عبدالعزيز والعوضي مجروحين

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على تصريحات الفنانة ياسمين عبدالعزيز الأخيرة بشأن علاقتها بالفنان أحمد العوضي، قائلة :"ياسمين كانت في غاية الصراحة مع نفسها في قصة حبها مع الفنان أحمد العوضي".
وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع على قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، أن لدي اعتراض بسيط. وهو لا احب ان تتدخل الميديا في هذه القصة، وما يحدث هو ضغط عليهما للعودة وهذا الأمر من الممكن أن يسبب لهما جرح، وهناك ظروف أخرى تجعل الناس تنفصل رغم كل الحب الذي بينهما.
وتابعت مفيدة شيحة، أن الانفصال تم بينهما بمنتهى الأحترام وهما في حب،  وياسمين صعبت عليا، وخاصة أنها تحبه كل هذا الحب، وهذه المرأة تعاني والموضوع ليس سهلا.

مفيدة شيحة أحمد العوضى الإعلامية مفيدة شيحة الفنان احمد العوضي الفنانة ياسمين عبدالعزيز ياسمين عبدالعزيز والعوضي

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