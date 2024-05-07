صعبت عليا.. مفيدة شيحة: ياسمين عبدالعزيز والعوضي مجروحين

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على تصريحات الفنانة ياسمين عبدالعزيز الأخيرة بشأن علاقتها بالفنان أحمد العوضي، قائلة :"ياسمين كانت في غاية الصراحة مع نفسها في قصة حبها مع الفنان أحمد العوضي".

وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع على قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، أن لدي اعتراض بسيط. وهو لا احب ان تتدخل الميديا في هذه القصة، وما يحدث هو ضغط عليهما للعودة وهذا الأمر من الممكن أن يسبب لهما جرح، وهناك ظروف أخرى تجعل الناس تنفصل رغم كل الحب الذي بينهما.

وتابعت مفيدة شيحة، أن الانفصال تم بينهما بمنتهى الأحترام وهما في حب، وياسمين صعبت عليا، وخاصة أنها تحبه كل هذا الحب، وهذه المرأة تعاني والموضوع ليس سهلا.