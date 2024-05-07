بعشقه.. ياسمين عبدالعزيز تبكي بحرقه على أحمد العوضي وتكشف مفاجآت عن طلاقهما

حلت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز ضيفة في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، وكشفت عن تفاصيل بخصوص انفصالها عن الفنان أحمد العوضي والتنبؤات التي سبقت انفصالهما.





وقالت ياسمين عبدالعزيز "أنا لما حبيت أحمد اكتشفت إني مكنتش بحب قبل كدا، أنا مش بحب أحمد العوضي أنا بعشقه وأحمد هو أول حب في حياتي، أنا حبيبة وبحب الحب ومبعرفش أكون لوحدي".





وأضافت ياسمين عبدالعزيز " عن انفصالها عن أحمد العوضي ، قائلة : "أنا صليت استخارة ودعيت ربنا واللي ربنا عاوزه هيكون وفي حاجات بتكون بتاعت ربنا ".





وعلقت ياسمين عبدالعزيز على انفصالها عن أحمد العوضي والتنبؤات التي سبقت طلاقها، قائلة :" لا يعلم الغيب إلا الله واكيد قبل الطلاق بيكون فيه مشاكل وحد من الوسط كان عارف ".





وكشفت ياسمين عبدالعزيز عن السبب وراء انفصالهم، وقالت "اقسم بالله مش خيانة .. ولاد الحلال والناس المؤذية كتير، ربنا ميسامحهم ويجبلي حقي .. واكيد لو خيانة انا مش هسكت، فيه ناس قلبهم اسود مش عاوزين يشوفوا اتنين بيحبوا بعض لانهم ميعرفوش يعني ايه حب".





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.