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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

خليكى زى ياسمين عبد العزيز.. إتيكيت التعامل مع الرجل بعد الانفصال

إتيكيت التعامل بعد
إتيكيت التعامل بعد الانفصال

 الانفصال عن الشريك تجربة إنسانية شائعة ، تعد من أصعب الأمور التي يمكن أن يمر بها الشخص، سواء فى علاقة حب أو زواج، يمر الفرد بعد الانفصال بمجموعة من المشاعر المُتغيرة المتقلبة والمتخبطة، من النواحي الجسدية والنفسية، تبدأ بصدمة وقد تستمر لأيام أو حتى سنوات أحياناً، وقد تنتهى العلاقة بمشاكل وخلافات.

إليك بعض النصائح للتعامل بأخلاقية بعد الانفصال، وسأستخدم شخصية الفنانة ياسمين عبد العزيز كمثال للأخلاق الحسنة والتصرف اللائق، وهنا بعض الإرشادات كشف عنها موقع medicalnewstoday.

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إتيكيت التعامل بعد الانفصال

إتيكيت التعامل بعد الانفصال

الاحترام والوداع الحسن: قم بالتعامل مع الشريك السابق بالاحترام والوداع الحسن، تجنب الإساءة والتجريح، وحاول الحفاظ على الهدوء والأخلاق في جميع التفاصيل الخاصة بالانفصال.


الخصوصية والسرية: احترم خصوصية العلاقة السابقة وتجنب نشر تفاصيلها الشخصية، لا تنشر معلومات حساسة أو خاصة عن الشريك السابق أو عن العلاقة بينكما.


التواصل البناء: إذا كنت بحاجة إلى التواصل مع الشريك السابق بعد الانفصال، فحاول أن تكون واضحًا ومحترمًا في التعامل، تجنب المشاحنات والنقاشات العنيفة، وحاول التركيز على القضايا العملية التي تحتاج إلى حل.

إتيكيت التعامل بعد الانفصال


الابتعاد والتحرر: بعد الانفصال، قد يكون من الأفضل أن تبتعد عن الشريك السابق وتعطي لكل منكما فرصة للتحرر والتعافي. حاول تجنب الاتصال المستمر والتدخل في حياته الشخصية.


التعامل مع المشاعر: قد تكون هناك مشاعر متناقضة بعد الانفصال، وهذا أمر طبيعي. حاول التعامل مع المشاعر الخاصة بك بشكل صحيح، سواء عن طريق التحدث إلى أصدقاء أو أفراد العائلة المقربين أو حتى اللجوء إلى مساعدة محترفة إذا لزم الأمر.

إتيكيت التعامل بعد الانفصال


الانفتاح للمستقبل: حافظ على الانفتاح والأمل للمستقبل. لا تدع الانفصال يؤثر سلبًا على وجهة نظرك حول العلاقات القادمة. استمتع بالحياة وافتح نفسك لفرص جديدة وعلاقات صحية.


الاحتفاظ بالذكريات الجيدة: لا تنسَ الأوقات الجميلة والذكريات السعيدة التي قضيتها مع الشريك السابق. حافظ على الاحترام والشكر لتلك اللحظات واحترم ما كانت العلاقة تعني لك في تلك الفترة.


من خلال اتباع هذه النصائح، ستتمكنى من التعامل بأخلاقية عالية بعد الانفصال، ياسمين عبد العزيز تُعتبر شخصية محترمة وتتميز بأخلاقها الحسنة، ومن الممكن أن تستلهمي بعض القيم والمبادئ منها في تعاملك مع الشريك السابق.

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