كشفت شركة جيلي عن طرازها الجديد جيلي باندا جو كارت الكهربائية ، وسيتم الإعلان عن سيارة باندا جو كارت رسمياً اليوم 9 مايو ، وتنتمي سيارة جيلي الجديدة لفئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم .

جيلي باندا جو كارت الصغيرة تباع بهذا السعر

يمكن لسيارة جيلي باندا جو كارت الصغيرة أن تقوم بقطع مسافة تصل إلي 200 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد ، وتقف علي إطارات مقاس 14 بوصة .

- أبعاد جيلي باندا جو كارت الصغيرة :

جيلي باندا جو كارت الصغيرة تباع بهذا السعر

تأتي سيارة جيلي باندا جو كارت الصغيرة داخل سوق السيارات المصري بطول 3150 مم، وعرض 1540 مم، وارتفاع 1685 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2015 مم .

- مواصفات جيلي باندا جو كارت الصغيرة :

جيلي باندا جو كارت الصغيرة تباع بهذا السعر

زودت سيارة جيلي باندا جو كارت الكهربائية الصغيرة بالعديد من المميزات من ضمنها، لوحة عدادات مستطيلة مقاس 9.2 بوصة، وشاشة مقاس 8 بوصه، وعجلة قيادة على شكل حرف D، ويتم تقديم عرض الشاشة لاسلكيًا من الهواتف المحمولة، والتحكم عن بعد والاستعلام عن حالة السيارة عن بعد، والتحكم الصوتي، والملاحة.

- محرك جيلي باندا جو كارت الصغيرة :

جيلي باندا جو كارت الصغيرة تباع بهذا السعر

قوة سيارة جيلي باندا جو كارت الصغيرة تصل الي 30 كيلووات، وبها عزم دوران يصل الي 110 نيوتن/متر ، وبها بطارية ليثيوم فوسفات سعه 17.03 كيلووات/ساعة ، وتصل سرعتها القصوى الي 100 كم/ساعة، ويتم شحن بطاريتها من 30% إلى 80% خلال 30 دقيقة .

- سعر جيلي باندا جو كارت الصغيرة :

جيلي باندا جو كارت الصغيرة تباع بهذا السعر

ستباع سيارة جيلي باندا جو كارت الصغيرة داخل سوق السيارات بسعر 6800 دولار أمريكي ، أي ما يعادل 325 ألف جنيه .