جيلي باندا جو كارت الصغيرة تباع بهذا السعر

كشفت شركة جيلي عن طرازها الجديد جيلي باندا جو كارت الكهربائية ، وسيتم الإعلان عن سيارة باندا جو كارت رسمياً اليوم 9 مايو ، وتنتمي سيارة جيلي الجديدة لفئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم .
يمكن لسيارة جيلي باندا جو كارت الصغيرة أن تقوم بقطع مسافة تصل إلي 200 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد ، وتقف علي إطارات مقاس 14 بوصة .
- أبعاد جيلي باندا جو كارت الصغيرة :
تأتي سيارة جيلي باندا جو كارت الصغيرة داخل سوق السيارات المصري بطول 3150 مم، وعرض 1540 مم، وارتفاع 1685 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2015 مم .
- مواصفات جيلي باندا جو كارت الصغيرة :
زودت سيارة جيلي باندا جو كارت الكهربائية الصغيرة بالعديد من المميزات من ضمنها، لوحة عدادات مستطيلة مقاس 9.2 بوصة، وشاشة مقاس 8 بوصه، وعجلة قيادة على شكل حرف D، ويتم تقديم عرض الشاشة لاسلكيًا من الهواتف المحمولة، والتحكم عن بعد والاستعلام عن حالة السيارة عن بعد، والتحكم الصوتي، والملاحة.
- محرك جيلي باندا جو كارت الصغيرة :
قوة سيارة جيلي باندا جو كارت الصغيرة تصل الي 30 كيلووات، وبها عزم دوران يصل الي 110 نيوتن/متر ، وبها بطارية ليثيوم فوسفات سعه 17.03 كيلووات/ساعة ، وتصل سرعتها القصوى الي 100 كم/ساعة، ويتم شحن بطاريتها من 30% إلى 80% خلال 30 دقيقة .
- سعر جيلي باندا جو كارت الصغيرة :
ستباع سيارة جيلي باندا جو كارت الصغيرة داخل سوق السيارات بسعر 6800 دولار أمريكي ، أي ما يعادل 325 ألف جنيه .