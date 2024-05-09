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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أرخص 3 سيارات لا تتعدى الـ100 ألف جنيه.. تعرف عليها

أرخص سيارات
أرخص سيارات

شهدت الآونة الأخيرة انخفاضًا ملحوظًا في أسعار السيارات، خاصة في سوق المستعمل، هذا الانخفاض في الأسعار يعود جزئيًا إلى التغيرات الاقتصادية التي شهدتها البلاد.

في هذا التقرير، سنلقي نظرة على 3 من أرخص السيارات المتوفرة في السوق المصري، والتي توفر خيارات ميسرة لأولئك الذين يبحثون عن وسيلة مواصلات اقتصادية وعملية.

 

1. لادا سمارا موديل 1991

تعتبر لادا سمارا من بين السيارات الكلاسيكية التي تحافظ على شعبيتها بسبب سعرها المنخفض وكفاءتها الجيدة. يتميز موديل 1991 بمحرك 1500 سي سي وناقل حركة يدوي من 5 سرعات. وتبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 60 ألف جنيه، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للعديد من المشترين.

 

2. سوزوكي ماروتي موديل 1999

تعتبر سوزوكي ماروتي من بين السيارات الصغيرة الاقتصادية التي توفر حلاً عمليًا للاحتياجات اليومية للمشترين. تأتي بمحرك سعة 800 سي سي وناقل حركة يدوي من 5 سرعات. وتتميز بسعر يتراوح حوالي 74 ألف جنيه، مما يجعلها واحدة من الخيارات المفضلة لمن يبحثون عن سيارة بأسعار معقولة وتكاليف تشغيل منخفضة.

 

3. سيتروين AX موديل 1995

تُعتبر سيتروين AX من السيارات الصغيرة والعملية التي توفر أداءًا جيدًا مع تكاليف صيانة منخفضة. تأتي بمحرك سعة 1300 سي سي وناقل حركة يدوي، وتقدم مستوى من الراحة والأداء القوي بالنسبة لسعرها المعقول الذي لا يزيد عن 100 ألف جنيه.

تتميز هذه السيارات بأسعارها المنخفضة وتكاليف الصيانة المنخفضة، مما يجعلها خيارات جيدة لأولئك الذين يبحثون عن وسيلة مواصلات اقتصادية وعملية في السوق المصري. توفر هذه السيارات أداءً موثوقًا به ومواصفات أساسية تلبي احتياجات القيادة اليومية.

أرخص سيارات لادا سوزوكي سيتروين

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