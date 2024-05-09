يتوافر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتتوافر تلك السيارات لتلبية احتياجات المواطنين ومساعدتهم علي التنقل ، وانتشرت هذه الإصدارات بعد تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعه علي السعر الرسمي للسيارة ومن ضمن هذه السيارات نيسان جوك، وسيتروين C4، وسوزوكي فرونكس، واوبل موكا، وام جى ZS .

- ام جى ZS موديل 2024

في ظل التخفيضات ..سيارات جديدة 2024 بالسوق المصري

عزم دوران سيارة ام جى ZS موديل 2024 يصل إلى 150 نيوتن/متر ، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 119 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية، وبها خزان وقود سعه 48 لتر .

الفئة الأولي من سيارة ام جى ZS موديل 2024 تباع دون زيادات بسعر 975 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى ZS موديل 2024 تباع دون زيادات بسعر مليون جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ام جى ZS موديل 2024 تباع دون زيادات بسعر مليون و 20 ألف جنيه .

- اوبل موكا موديل 2024

في ظل التخفيضات ..سيارات جديدة 2024 بالسوق المصري

تحصل سيارة اوبل موكا موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1200 سي سي تيربو، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 5.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتنتج قوة 130 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 200 كم/ساعة ، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر .

تباع سيارة اوبل موكا موديل 2024 بالسوق المصري بفئة واحدة دون زيادات سعرها مليون و749 ألف جنيه .

- سوزوكى فرونكس موديل 2024

في ظل التخفيضات ..سيارات جديدة 2024 بالسوق المصري

سعه خزان وقود سوزوكى فرونكس موديل 2024 يصل الي 37 لتر ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1500 سي سي ، وتنتج قوة 103 حصان، وبها خزان وقود سعة 37 لتر .

الفئة الأولي من سيارة سوزوكى فرونكس موديل 2024 تباع دون زيادات بسعر مليون و 350 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سوزوكى فرونكس موديل 2024 تباع دون زيادات بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سوزوكى فرونكس موديل 2024 تباع دون زيادات بسعر مليون و 450 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة سوزوكى فرونكس موديل 2024 تباع دون زيادات بسعر مليون و 500 ألف جنيه .

- سيتروين C4 موديل 2024 :

في ظل التخفيضات ..سيارات جديدة 2024 بالسوق المصري

عزم دوران سيارة سيتروين C4 موديل 2024 يصل الي 240 نيوتن/متر ، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1200 سي سي تيربو، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك، وبها قوة 155 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 8.2 ثانية .

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C4 موديل 2024 تباع دون زيادات بسعر مليون و415 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C4 موديل 2024 تباع دون زيادات بسعر مليون و600 ألف جنيه .

- نيسان جوك موديل 2022

في ظل التخفيضات ..سيارات جديدة 2024 بالسوق المصري

سرعة نيسان جوك موديل 2022 القصوى تصل الي 180 كم/ساعة ، وبها قوة 115 حصان، وتمتلك محرك سعه 1000 سي سي تيربو، وتصل إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 10.4 ثانية، ومزودة بناقل حركة أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها الي 200 نيوتن/متر.

وتباع سيارة نيسان جوك موديل 2022 بالسوق المصري للسيارات بفئة واحدة سعرها الرسمي 466 ألف جنيه .