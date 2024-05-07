سوق السيارات يضم باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافره تلك السيارات بعد تراجع الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة نتيجة عدم استقرار سعر الدولار ، ام الان فيوجد بمصر عدد غير محدود من طرازات السيارات الجديدة منها نيسان سنترا، وسيتروين سي اليزيه ، وميتسوبيشي اتراج ، وام جى 5، وسوزوكى سياز .

- نيسان سنترا موديل 2024 :

بعد تراجع الأوفر برايس..سيارات جديدة 2024 متوافرة بالسوق المصري

تستمد سيارة نيسان سنترا موديل 2024 قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 154 نيوتن/متر ، وقوة 118 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

الفئة الوحيدة من سيارة نيسان سنترا موديل 2024 تباع بسعر جديد بدون زيادات يصل الي 999 ألف جنيه .

- سيتروين سي اليزيه موديل 2024 :

بعد تراجع الأوفر برايس..سيارات جديدة 2024 متوافرة بالسوق المصري

سعه خزان وقود سيتروين سي اليزيه موديل 2024 يصل الي 50 لتر ، وتحتاج الي 7.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 115 حصان، وعزم دوران 150 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2024 تباع بسعر 890 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2024 تباع بسعر 960 ألف جنيه .

- ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 :

بعد تراجع الأوفر برايس..سيارات جديدة 2024 متوافرة بالسوق المصري

عزم دوران سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 يصل الي 100 نيوتن/متر ، وبها محرك سعه 1200 سي سي ، وتخرج قوة 76 حصان، وتصل قوة المحرك الي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك .

الفئة الوحيدة من سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 تباع بالسوق المصري بدون زيادات بسعر 915 ألف جنيه .

- ام جى 5 موديل 2024 :

بعد تراجع الأوفر برايس..سيارات جديدة 2024 متوافرة بالسوق المصري

تتسارع سيارة ام جى 5 موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.5 ثانية، ومدعومة بناقل حركة أتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وبها عزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر ، وبها قوة 120 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة ام جى 5 موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 830 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى 5 موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 900 ألف جنيه .

- سوزوكى سياز موديل 2024 :

بعد تراجع الأوفر برايس..سيارات جديدة 2024 متوافرة بالسوق المصري

سعه خزان وقود سيارة سوزوكى سياز موديل 2024 يصل الي 42 لتر ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 12 ثانية، وتخرج قوة 104 حصان، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وبها عزم دوران 138 نيوتن/متر ، ومدعومة بعلبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة سوزوكى سياز موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 809 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سوزوكى سياز موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 874 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سوزوكى سياز موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 899 ألف جنيه .