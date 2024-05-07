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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بعد تراجع الأوفر برايس .. سيارات جديدة 2024 متوافرة بالسوق المصري

سيارات جديدة فى السوق
سيارات جديدة فى السوق المصري

سوق السيارات يضم باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافره تلك السيارات بعد تراجع الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة نتيجة عدم استقرار سعر الدولار ، ام الان فيوجد بمصر عدد غير محدود من طرازات السيارات الجديدة منها نيسان سنترا، وسيتروين سي اليزيه ، وميتسوبيشي اتراج ، وام جى 5، وسوزوكى سياز  .

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- نيسان سنترا موديل 2024 :

 بعد تراجع الأوفر برايس..سيارات جديدة 2024 متوافرة بالسوق المصري

تستمد سيارة نيسان سنترا موديل 2024 قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 154 نيوتن/متر ، وقوة 118 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

الفئة الوحيدة من سيارة نيسان سنترا موديل 2024 تباع بسعر جديد بدون زيادات يصل الي 999 ألف جنيه .

- سيتروين سي اليزيه موديل 2024 :

 بعد تراجع الأوفر برايس..سيارات جديدة 2024 متوافرة بالسوق المصري

سعه خزان وقود سيتروين سي اليزيه موديل 2024 يصل الي 50 لتر ، وتحتاج الي 7.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 115 حصان، وعزم دوران 150 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2024 تباع بسعر 890 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2024 تباع بسعر 960 ألف جنيه .

- ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 :

 بعد تراجع الأوفر برايس..سيارات جديدة 2024 متوافرة بالسوق المصري

عزم دوران سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 يصل الي 100 نيوتن/متر ، وبها محرك سعه 1200 سي سي ، وتخرج قوة 76 حصان، وتصل قوة المحرك الي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك .

الفئة الوحيدة من سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 تباع بالسوق المصري بدون زيادات بسعر 915 ألف جنيه .

- ام جى 5 موديل 2024 :

 بعد تراجع الأوفر برايس..سيارات جديدة 2024 متوافرة بالسوق المصري

تتسارع سيارة ام جى 5 موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.5 ثانية، ومدعومة بناقل حركة أتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وبها عزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر ، وبها قوة 120 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة ام جى 5 موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 830 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى 5 موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 900 ألف جنيه .

- سوزوكى سياز موديل 2024 :

 بعد تراجع الأوفر برايس..سيارات جديدة 2024 متوافرة بالسوق المصري

سعه خزان وقود سيارة سوزوكى سياز موديل 2024 يصل الي 42 لتر ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 12 ثانية، وتخرج قوة 104 حصان، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وبها عزم دوران 138 نيوتن/متر ، ومدعومة بعلبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة سوزوكى سياز موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 809 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سوزوكى سياز موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 874 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سوزوكى سياز موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 899 ألف جنيه .

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