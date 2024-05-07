إرشادات مهمة لـ تغيير زيت محرك السيارة.. صور

تغيير زيت المحرك باستمرار هو الطريقة الأكثر فعالية لإطالة عمر المحرك ، حيث يعمل زيت المحرك علي لتليين الأجزاء الداخلة للمحرك، وتقليل التآكل والاحتكاك والحرارة، وبالتالي يحتاج زيت المحرك لمتابعة دورية للتأكد من مستواه وحالته.

إرشادات سهلة لـ تغيير زيت محرك السيارة

ويتم تغير زيت المحرك حسب استخدام السيارة ويختلف من سيارة لأخري ومن شخص لأخر ، ولكن من الضروري ان يتم تحديد مواعيد ثابتة لتغير زيت المحرك للحفاظ علي العمر الافتراضي للمحرك .

إرشادات سهلة لـ تغيير زيت محرك السيارة

- إرشادات سهلة لـ تغيير زيت محرك السيارة :

إرشادات سهلة لـ تغيير زيت محرك السيارة

1- تفريغ زيت المحرك القديم :

إرشادات سهلة لـ تغيير زيت محرك السيارة

عند البدء في تفريغ زيت المحرك يجب وضع اناء فارغ اسفل المحرك ومن ثم يتم فتح غطاء المحرك السفلي لتفريغ الزيت القديم ومن ثم تترك السيارة بضع من الدقائق للتأكد من تفرغ الزيت المستهلك بالكامل .

2- تغير زيت المحرك الجديد :

إرشادات سهلة لـ تغيير زيت محرك السيارة

بعد أن تم تصريف الزيت القديم، يتم خفض السيارة إلى سطح مستوي، ومن هنا يتم مليء المحرك بنوع الزيت المحدد وكميته، وبعدها يتم تثبيت غطاء الزيت .

3- الكشف عن وجود أي تسرب للزيت :

إرشادات سهلة لـ تغيير زيت محرك السيارة

بعد الانتهاء من تغير الزيت يجب تحريك السيارة لمكان بعيد عن المكان الذي تم فيه تغير الزين ، ومن ثم يتم ملاحظة وجود أي تسريبات للزيت اسفل المحرك .