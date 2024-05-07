يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 بمختلف فئاتها سواء كانت السيدان والهاتشباك والكروس أوفر ، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين ومساعدتهم علي التنقل والذهاب الي أعمالهم بسهولة بفضل ما تمتلكه من مميزات وتكنولوجيات متطورة ، ومن ضمن تلك السيارات ميتسوبيشي ميراج موديل 2024 .

أسعار ميتسوبيشي ميراج 2024 بالسوق المصري

- محرك ميتسوبيشي ميراج موديل 2024 :

أسعار ميتسوبيشي ميراج 2024 بالسوق المصري

تحصل سيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1200 سي سي ، وبها قوة تصل 76 حصان، ويصل عزم دورانها الي 100 نيوتن/متر ، وتصل قوتها من المحرك الي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك .

- أبعاد ميتسوبيشي ميراج الهاتشباك :

أسعار ميتسوبيشي ميراج 2024 بالسوق المصري

تأتي سيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 3845 مم، وعرض 1665 مم، وارتفاع 1510 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2550 مم .

- مواصفات ميتسوبيشي ميراج موديل 2024 :

أسعار ميتسوبيشي ميراج 2024 بالسوق المصري

زودت سيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2024 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام لـ فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، وتكييف، ومسند يد خلفي، ولوحة عدادات رقمية، وقفل مركزي، وزجاج كهربائي، واشارات بالمرايات، ومصابيح أمامية هالوجين، ومصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربائية، ونظام أوامر صوتيه، وبلوتوث، ومدخل USB، ويمكن التحكم في الراديو من عجلة القيادة، ونظام فرامل مانع للانزلاق (ABS)، ونظام توزيع الكتروني للفرامل (EBD)، وبرنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني (ESP)، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وأماكن لـ تثبيت الأطفال (ISOFIX) .

- أسعار ميتسوبيشي ميراج موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

أسعار ميتسوبيشي ميراج 2024 بالسوق المصري

تتوافر سيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2024 داخل سوق السيارات بفئه واحدة سعرها الجديد 930 ألف جنيه ، بدون زيادات .