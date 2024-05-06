سيارات هاتشباك 2024 تباع بالسعر الرسمي في مصر.. صور

يضم سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة بمختلف فئاتها ومنها السيارات الهاتشباك الرياضية التي يبحث عنها اغلب المواطنين لما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها ومن ضمن تلك السيارات اوبل كورسا الشكل الجديد، وسيات ليون ، وسيتروين C3 ، وسوزوكى سويفت ،و مينى كوبر .

- أوبل كورسا الشكل الجديد موديل 2024 :

تحصل سيارة اوبل كورسا الشكل الجديد موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1200 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.7 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر ، وقوة 130 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 207 كم/ساعة ، وبها خزان وقود سعه 44 لتر .

تتواجد سيارة اوبل كورسا الشكل الجديد موديل 2024 بالسوق المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 299 ألف جنيه بدون زيادات .

- سيات ليون موديل 2024 :

تتسارع سيات ليون موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.8 ثانية، وتستمد قوتها من محرك سعه 1400 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتنتج عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر ، وبها خزان وقود سعه 45 لتر ، وبها قوة 150 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 210 كم/ساعة .

تتوافر سيارة سيات ليون موديل 2024 داخل سوق السيارات بفئه واحدة سعرها الجديد بدون زيادات يصل الي مليون و 499 ألف جنيه .

- سيتروين C3 موديل 2024 :

تستمد سيارة سيتروين C3 موديل 2024 قوتها من محرك سعه 1200 سي سي ، وتنقل قوة السيارة من المحرك الي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك، وبها قوة 110 حصان .

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C3 موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر مليون و 55 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C3 موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر مليون و 190 ألف جنيه .

- سوزوكى سويفت موديل 2024 :

سرعة سوزوكى سويفت موديل 2024 القصوى تصل الي 180 كم/ساعة، وتنتج قوة 84 حصان، وبها محرك سعه 1200 سي سي ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.9 ثانية، وبها خزان وقود سعه 37 لتر ، وعزم دوران 107 نيوتن/متر ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة سوزوكى سويفت موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 704 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سوزوكى سويفت موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 724 ألف جنيه .

- مينى كوبر موديل 2024 :

عزم دوران مينى كوبر موديل 2024 يصل الي 220 نيوتن/متر ، وبها قوة 137 حصان، ومحرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 8.2 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى الي 210 كم/ساعة .

الفئه الأولي من سيارة مينى كوبر موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر مليون و 800 ألف جنيه.

الفئه الثانية من سيارة مينى كوبر موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر مليون و 980 ألف جنيه .

الفئه الثالثة من سيارة مينى كوبر موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 2 مليون و 50 ألف جنيه .