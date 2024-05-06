شاهد| بي إم دبليو i4 M50 جران كوبيه الجديدة

كشفت شركة بي إم دبليو الألمانية عن طرازها الجديد بي إم دبليو i4 M50 الكهربائية ، وتنتمي i4 M50 لفئة السيارات الجران كوبيه.

بي إم دبليو i4 M50 جران كوبيه الجديدة

- محرك بي إم دبليو i4 M50 :

بي إم دبليو i4 M50 جران كوبيه الجديدة

تحصل سيارة بي إم دبليو i4 M50 علي قوتها من محرك كهربائي ، ينتج قوة 400 كيلووات، أي ما يعادل 544 حصان، ويصل عزم دورانها الي 795 نيوتن/متر .

بي إم دبليو i4 M50 جران كوبيه الجديدة

تتسارع سيارة بي إم دبليو i4 M50 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 3.9 ثانية ، وتصل سرعة بي إم دبليو i4 M50 القصوى الي 225 كم/ساعة، ويمكنها قطع مسافة تسير تصل الي 522 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد .

- مواصفات بي إم دبليو i4 M50 الجديدة :

بي إم دبليو i4 M50 جران كوبيه الجديدة

زودت سيارة بي إم دبليو i4 M50 الجران كوبيه بالعديد من التكنولوجيات من ضمنها، تصميم جديد للكشافات، ومصابيح خلفية، وشبكة أمامية ذات ألواح أفقية، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ونظام ملتيميديا iDrive 8.5 المتطور .