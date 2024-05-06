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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بعد تراجع الأوفر برايس ..سعر ساوايست DX5 موديل 2024 الجديد

بعد تراجع الأوفر
بعد تراجع الأوفر برايس ..سعر ساوايست DX5 موديل 2024 الجديد

سوق السيارات المصري يتوافر به العديد من طرازات السيارات الجديدة بمختلف فئاتها من موديلات 2024 ، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي إصدارات جديدة تساعدهم علي التنقل والذهاب الي أعمالهم بكل سهولة بفضل ما تمتلكه من تكنولوجيات متطورة ومن ضمن السيارات التي تواجده بالسوق المصري بعد تراجع الأوفر برايس ساوايست DX5 موديل 2024 .

بعد تراجع الأوفر برايس ..سعر ساوايست DX5 موديل 2024 الجديد

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- وسائل الأمان بـ ساوايست DX5 :

بعد تراجع الأوفر برايس ..سعر ساوايست DX5 موديل 2024 الجديد

تحتوي سيارة ساوايست DX5 موديل 2024 علي العديد من المميزات المتعلقة بـ السلامة والأمان من ضمنها ، حساسات للركن، ووسائد هوائية، و ESP، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام إيموبليزر ضد السرقة .

- محرك ساوايست DX5 موديل 2024 :

بعد تراجع الأوفر برايس ..سعر ساوايست DX5 موديل 2024 الجديد

سعه خزان وقود سيارة ساوايست DX5 موديل 2024 تصل الي 45 لتر ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتخرج قوة 156 حصان، وعزم دوران يصل الي 225 نيوتن/متر .

- أبعاد ساوايست DX5 موديل 2024 :

بعد تراجع الأوفر برايس ..سعر ساوايست DX5 موديل 2024 الجديد

تأتي سيارة ساوايست DX5 موديل 2024 بالسوق المصري بطول 4406 مم، وعرض 1840 مم، وارتفاع 1680 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2615 مم .

- أسعار ساوايست DX5 موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس :  

بعد تراجع الأوفر برايس ..سعر ساوايست DX5 موديل 2024 الجديد

تتوافرة سيارة ساوايست DX5 موديل 2024 بالسوق المصري بفئه واحدة سعرها يصل الي 860 ألف جنيه .

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