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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مع دخول الصيف .. نصائح للعناية بهيكل السيارة الخارجي

مع دخول الصيف ..
مع دخول الصيف .. نصائح للعناية بهيكل السيارة الخارجي

هيكل السيارة الخارجي يعمل علي دعم و وتثبيت مكونات السيارة، بالإضافة الي انه يساهم في توازن السيارة و يزيد من التماسك في مختلف الحالات منها التسارع و تغيير الاتجاهات وحتى أثناء التصادم مع أجسام خارجية، ويوفر هيكل السيارة الخارجي القدرة على حماية السائق ومكونات السيارة مع ضمان المرونة اللازمة لحركة السيارة .

مع دخول الصيف .. نصائح للعناية بهيكل السيارة الخارجي

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وبالتالي مع دخول فصل الصيف ان يقوم ملاك السيارات بفحص هيكل السيارة الخارجي ، بالإضافة الي اصلاح أي جزء به اعطال ، وذلك من اجل ضمان عمل هيكل السيارة الخارجي بكفاء عالية .

مع دخول الصيف .. نصائح للعناية بهيكل السيارة الخارجي

- نصائح للعناية بهيكل السيارة الخارجي  :
- الابتعاد عن ركن السيارة بالشارع :

دهانات السيارات دائما ما تتأثر بـ اشعة الشمس المباشرة ، وبالتالي يجب ركن السيارة في مكان بعيد عن الشمس ، وذلك من اجل الحفاظ علي سطوه دهانات السيارة لأطول فترة ممكنة .

- تجنب القيادة علي الطرق الرملية :

مع دخول الصيف .. نصائح للعناية بهيكل السيارة الخارجي

عند التحرك بالسيارة خلال فصل الصيف يجب الابعاد عن الطرق التي يوجد بها كثافات عالية من الرمال، وذلك لان إزالة الرمال من جسم السيارة ام مرتفع التكلفة وضار بهيكل السيارة .

- غسل السيارة بانتظام :

مع دخول الصيف .. نصائح للعناية بهيكل السيارة الخارجي

من الضروري ان يتم غسل السيارة بشكل منتظم ، وبعدها يتم تجفيف السيارة في الظل ، وذلك الفعل يحافظ علي هيكل السيارة الخارجي ، ويمنع الاضرار التي يمكن ان يتعرض لها جسم السيارة الخارجي .

- عمد ترك فضلات الحشرات والطيور علي جسم السيارة :

مع دخول الصيف .. نصائح للعناية بهيكل السيارة الخارجي

يتجمع الكثير من بقايا البعوض والحشرات الصغيرة في جسم السيارة ، وذلك يؤدي إلى تلويث السيارة من الخارج ، ويؤدي الي تأكل الهيكل الخارجي الخاص بها .

- تركيب طبقة من النانو سيراميك :

مع دخول الصيف .. نصائح للعناية بهيكل السيارة الخارجي

للحفاظ علي هيكل السيارة الخارجي يمكن ان يتم تركيب طبقة من النانو سيراميك علي الهيكل الخارجي ، وذلك يساعد في الحفاظ علي جسم السيارة من التأكل ومن أشعة الشمس وبعض العناصر الكيميائية، وذلك لأنها تطرد الماء بسهولة وتساعد في الحفاظ على لمعان طلاء السيارة الخارجي .

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