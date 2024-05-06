مع دخول الصيف .. نصائح للعناية بهيكل السيارة الخارجي

هيكل السيارة الخارجي يعمل علي دعم و وتثبيت مكونات السيارة، بالإضافة الي انه يساهم في توازن السيارة و يزيد من التماسك في مختلف الحالات منها التسارع و تغيير الاتجاهات وحتى أثناء التصادم مع أجسام خارجية، ويوفر هيكل السيارة الخارجي القدرة على حماية السائق ومكونات السيارة مع ضمان المرونة اللازمة لحركة السيارة .
وبالتالي مع دخول فصل الصيف ان يقوم ملاك السيارات بفحص هيكل السيارة الخارجي ، بالإضافة الي اصلاح أي جزء به اعطال ، وذلك من اجل ضمان عمل هيكل السيارة الخارجي بكفاء عالية .
- نصائح للعناية بهيكل السيارة الخارجي :
- الابتعاد عن ركن السيارة بالشارع :
دهانات السيارات دائما ما تتأثر بـ اشعة الشمس المباشرة ، وبالتالي يجب ركن السيارة في مكان بعيد عن الشمس ، وذلك من اجل الحفاظ علي سطوه دهانات السيارة لأطول فترة ممكنة .
- تجنب القيادة علي الطرق الرملية :
عند التحرك بالسيارة خلال فصل الصيف يجب الابعاد عن الطرق التي يوجد بها كثافات عالية من الرمال، وذلك لان إزالة الرمال من جسم السيارة ام مرتفع التكلفة وضار بهيكل السيارة .
- غسل السيارة بانتظام :
من الضروري ان يتم غسل السيارة بشكل منتظم ، وبعدها يتم تجفيف السيارة في الظل ، وذلك الفعل يحافظ علي هيكل السيارة الخارجي ، ويمنع الاضرار التي يمكن ان يتعرض لها جسم السيارة الخارجي .
- عمد ترك فضلات الحشرات والطيور علي جسم السيارة :
يتجمع الكثير من بقايا البعوض والحشرات الصغيرة في جسم السيارة ، وذلك يؤدي إلى تلويث السيارة من الخارج ، ويؤدي الي تأكل الهيكل الخارجي الخاص بها .
- تركيب طبقة من النانو سيراميك :
للحفاظ علي هيكل السيارة الخارجي يمكن ان يتم تركيب طبقة من النانو سيراميك علي الهيكل الخارجي ، وذلك يساعد في الحفاظ علي جسم السيارة من التأكل ومن أشعة الشمس وبعض العناصر الكيميائية، وذلك لأنها تطرد الماء بسهولة وتساعد في الحفاظ على لمعان طلاء السيارة الخارجي .