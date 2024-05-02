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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سيارات سيدان جديدة لا تتخطى 650 ألف جنيه

سيارات سيدان جديدة
سيارات سيدان جديدة لا تتخطي 650 ألف جنيه

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023 ، وتوافر تلك الإصدارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات بها العديد من المميزات ، وذلك بعدما تراجعت أسعار السيارات الجديدة نتيجة استقرار سعر صرف الدولار .

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- لادا جرانتا موديل 2023 :

سيارات سيدان جديدة لا تتخطي 650 ألف جنيه

زودت سيارة لادا جرانتا موديل 2023 بمحرك سعه 1600 سي سي ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 13.1 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر ، ويصل سعه خزان وقودها الي 50 لتر ، وبها قوة 98 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 176 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة لادا جرانتا موديل 2023 تباع بسعر 285 ألف جنيه بدون زيادات .

الفئة الثانية من سيارة لادا جرانتا موديل 2023 تباع بسعر 305 ألف جنيه بدون زيادات .

- بى واى دى‬ F3 موديل 2023 :

سيارات سيدان جديدة لا تتخطي 650 ألف جنيه

عزم دوران بى واى دى‬ F3 موديل 2023 يصل الي 145 نيوتن/متر ، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة ، وبها خزان وقود سعه 50 لتر .

الفئة الأولي من سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2023 تباع بسعر 420 ألف جنيه ، بدون زيادات .

الفئة الثانية من سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2023 تباع بسعر 480 ألف جنيه ، بدون زيادات .

- شيرى اريزو 5 موديل 2023 :

سيارات سيدان جديدة لا تتخطي 650 ألف جنيه

سعه خزان وقود سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2023 يصل الي 48 لتر ، وتحتاج الي 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 11.5 ثانية، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج قوة 114 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2023 تباع بسعر 470 ألف جنيه ، بدون زيادات .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2023 تباع بسعر 515 ألف جنيه ، بدون زيادات .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2023 تباع بسعر 540 ألف جنيه، بدون زيادات .

- شيفروليه أوبترا موديل 2023 :

سيارات سيدان جديدة لا تتخطي 650 ألف جنيه

قوة سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 تصل الي 110 حصان، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 13.2 ثانية، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 54 لتر ، ويصل عزم دورانها الي 146 نيوتن/متر ، وتصل سرعتها القصوى الي 170 كم/ساعة .

الفئة الأولي والوحيدة من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 تباع بسعر سوقي يصل الي 660 ألف جنيه .

- هيونداي اكسنت RB موديل 2023 :

سيارات سيدان جديدة لا تتخطي 650 ألف جنيه

سعه خزان وقود سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 يصل الي 43 لتر ، وتحتاج الي 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ويصل عزم دورانها الي 156 نيوتن/متر ، وبها قوة 125 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 185 كم/ساعة .

يتراوح سعر سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 من 565 ألف جنيه، ويصل الي 615 ألف جنيه، بدون زيادات .

سوق السيارات المصرى استقرار سعر صرف الدولار سعر صرف الدولار لادا جرانتا موديل 2023 بي واي دي F3 موديل 2023

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