سيارات سيدان جديدة لا تتخطى 650 ألف جنيه

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023 ، وتوافر تلك الإصدارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات بها العديد من المميزات ، وذلك بعدما تراجعت أسعار السيارات الجديدة نتيجة استقرار سعر صرف الدولار .

- لادا جرانتا موديل 2023 :

سيارات سيدان جديدة لا تتخطي 650 ألف جنيه

زودت سيارة لادا جرانتا موديل 2023 بمحرك سعه 1600 سي سي ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 13.1 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر ، ويصل سعه خزان وقودها الي 50 لتر ، وبها قوة 98 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 176 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة لادا جرانتا موديل 2023 تباع بسعر 285 ألف جنيه بدون زيادات .

الفئة الثانية من سيارة لادا جرانتا موديل 2023 تباع بسعر 305 ألف جنيه بدون زيادات .

- بى واى دى‬ F3 موديل 2023 :

سيارات سيدان جديدة لا تتخطي 650 ألف جنيه

عزم دوران بى واى دى‬ F3 موديل 2023 يصل الي 145 نيوتن/متر ، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة ، وبها خزان وقود سعه 50 لتر .

الفئة الأولي من سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2023 تباع بسعر 420 ألف جنيه ، بدون زيادات .

الفئة الثانية من سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2023 تباع بسعر 480 ألف جنيه ، بدون زيادات .

- شيرى اريزو 5 موديل 2023 :

سيارات سيدان جديدة لا تتخطي 650 ألف جنيه

سعه خزان وقود سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2023 يصل الي 48 لتر ، وتحتاج الي 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 11.5 ثانية، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج قوة 114 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2023 تباع بسعر 470 ألف جنيه ، بدون زيادات .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2023 تباع بسعر 515 ألف جنيه ، بدون زيادات .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2023 تباع بسعر 540 ألف جنيه، بدون زيادات .

- شيفروليه أوبترا موديل 2023 :

سيارات سيدان جديدة لا تتخطي 650 ألف جنيه

قوة سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 تصل الي 110 حصان، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 13.2 ثانية، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 54 لتر ، ويصل عزم دورانها الي 146 نيوتن/متر ، وتصل سرعتها القصوى الي 170 كم/ساعة .

الفئة الأولي والوحيدة من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 تباع بسعر سوقي يصل الي 660 ألف جنيه .

- هيونداي اكسنت RB موديل 2023 :

سيارات سيدان جديدة لا تتخطي 650 ألف جنيه

سعه خزان وقود سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 يصل الي 43 لتر ، وتحتاج الي 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ويصل عزم دورانها الي 156 نيوتن/متر ، وبها قوة 125 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 185 كم/ساعة .

يتراوح سعر سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 من 565 ألف جنيه، ويصل الي 615 ألف جنيه، بدون زيادات .