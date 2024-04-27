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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أحدث سيارات كهربائية من مازدا: Arata وEZ-6.. تعرف على المواصفات

سيارات مازدا
سيارات مازدا

في معرض بكين للسيارات، أعلنت شركة مازدا عن إطلاق سيارتين جديدتين مثيرتين للإعجاب في فئة السيارات الكهربائية. 

الأولى هي السيارة السيدان الكهربائية EZ-6، بينما الثانية هي Arata SUV. 

يعد هذا الإعلان جزءًا من استراتيجية مازدا للتوسع في سوق السيارات الكهربائية بالتعاون مع شركة Changan Mazda في الصين.

على الرغم من أن هاتين السيارتين مخصصتان أساسًا للسوق الصينية، إلا أن العلامة التجارية تطمح في طرحهما بالولايات المتحدة الأمريكية. 

يأتي هذا بعد فشل MX-30، السيارة الكهربائية الأولى لمازدا في السوق الأمريكية، حيث تم إيقافها بعد بيع عدد قليل جدًا من النسخ.

من الواضح أن مازدا تراهن  على السوق الصينية، وذلك بالتعاون مع Changan Mazda لإنتاج سيارات كهربائية تلبي احتياجات العملاء الصينيين.

وأكد «ماساهيرو مورو» الرئيس التنفيذي لمازدا،  أهمية هذا التعاون في تحقيق النجاح في السوق الصينية.

بالنسبة للسيارات الجديدة، فإن EZ-6 تُعتبر السيارة الكهربائية الأولى في سلسلة مازدا، وهي مخطط لإطلاقها بحلول نهاية عام 2025. تقدم هذه السيارة مزيجًا مثيرًا من تصميم مازدا وتكنولوجيا Changan الكهربائية المتقدمة.

من جانبها، تعتبر Arata SUV السيارة الكهربائية الثانية في السلسلة، ومن المقرر إطلاقها أيضًا بحلول نهاية عام 2025. 

تتميز هذه السيارة بتصميم مازدا المميز الممزوج بالحداثة، مما يعكس رؤية الشركة لسوق السيارات الصيني.

بشكل عام، يعتبر هذا الإعلان خطوة إيجابية نحو توسيع تواجد مازدا في سوق السيارات الكهربائية، ويترقب الكثيرون بفارغ الصبر مزيدًا من التفاصيل حول المواصفات والأداء لهاتين السيارتين المثيرتين.

 

مواصفات سيارة مازدا Ez-6


- موعد الإطلاق: نهاية عام 2025.
- تقنية التشغيل: من المتوقع أن تستخدم تقنية Changan مع تصميم خارجي مميز لمازدا.
- أداء القيادة: توزيع وزن متوازن بنسبة 50:50، ونظام تعليق متعدد الوصلات.
- التقنيات الداخلية: مقاعد أمامية خالية من الجاذبية، نظام صوت من سوني، شاحن هاتف لاسلكي، تقنية ركن السيارة الذكية والتحكم الصوتي.
- خيارات الطراز: سيتوفر بنسختين: إصدار كهربائي خالص وإصدار هجين (PHEV).
- نطاق القيادة المتوقع: حوالي 372 ميلاً (600 كم) لإصدار الكهربائي الخالص، وأكثر من 621 ميلاً (1000 كم) لإصدار الهجين.

 

مواصفات سيارة مازدا Arata:

- تاريخ الإطلاق: نهاية عام 2025.
- تقنية التشغيل: تشتمل على تصميم مازدا المميز مع تكنولوجيا كهربائية متطورة.
- موضوع التصميم: "SOULFUL + FUTURISTIC x MODERN".
- خيارات الطراز: من المقرر أن يتوفر بكميات كبيرة.

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