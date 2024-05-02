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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

قبل الشراء.. أسئلة يجب الإجابة عنها بعد اختبار السيارة المستعملة|تعرف عليها

أسئلة يجب الإجابة
أسئلة يجب الإجابة عليها بعد اختبار السيارة المستعملة

خلال هذه الفترة يقبل المواطنون علي شراء السيارات المستعملة ، وذلك بعد ما تراجعت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة نتيجة استقرار  سعر صرف الدولار ، وذلك أدى إلى استقرار سوق السيارات .

أسئلة يجب الإجابة عليها بعد اختبار السيارة المستعملة 

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وبالتالي هناك العديد من النقاط التي يجب وضعها في الاعتبار عند اختبار سيارة مُستعملة ترغب في شرائها منها ، ما يتعلق بالشعور والرؤية و الأصوات ، بالإضافة إلى أنه عند تجربة قيادة السيارة التي ترغب في شرائها يجب عدم تشغيل كاسيت السيارة ، بالإضافة الي أهمية اختيارها علي طرق غير ممهدة .

أسئلة يجب الإجابة عليها بعد اختبار السيارة المستعملة 

- أسئلة يجب الإجابة عنها بعد اختيار السيارة التي ترغب في شرائها :

1- كيف تشعر ؟

2- كيف تشعر بالسيارة على الطرق المسطحة ؟

3- كيف تشعر عندما تصطدم بـ حفرة ؟

4- هل تجد صعوبة في الوصول بالسيارة للسرعة المناسبة ؟

5- هل يتم تتغير التروس بسلاسة ؟

6- هل الفرامل ضعيفة أم حساسة للغاية ؟

7- كيف يشعر جسمك بعد تجربة القيادة ؟

- هل ظهر ضوضاء بالسيارة أثناء تجربتها :

أسئلة يجب الإجابة عليها بعد اختبار السيارة المستعملة 

1- هل يبدو صوت المحرك ناعم عند التسارع ؟

2- هل المحرك يهتز عندما يكون في وضع الخمول ؟

3- هل يوجد أصوات غريبة أسفل غطاء المحرك ؟

4- هل الفرامل تصدر صوت ؟

- هل الرؤية واضحة أم لا :

أسئلة يجب الإجابة عليها بعد اختبار السيارة المستعملة 

1- هل يمكنك الرؤية خارج السيارة بسهولة؟

2- هل يخرج دخان أسود من العادم عند تشغيل السيارة أو التسارع؟

3- هل مقياس RPM ثابت عندما تكون السيارة في وضع الخمول؟

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