قبل الشراء.. أسئلة يجب الإجابة عنها بعد اختبار السيارة المستعملة|تعرف عليها

خلال هذه الفترة يقبل المواطنون علي شراء السيارات المستعملة ، وذلك بعد ما تراجعت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة نتيجة استقرار سعر صرف الدولار ، وذلك أدى إلى استقرار سوق السيارات .
وبالتالي هناك العديد من النقاط التي يجب وضعها في الاعتبار عند اختبار سيارة مُستعملة ترغب في شرائها منها ، ما يتعلق بالشعور والرؤية و الأصوات ، بالإضافة إلى أنه عند تجربة قيادة السيارة التي ترغب في شرائها يجب عدم تشغيل كاسيت السيارة ، بالإضافة الي أهمية اختيارها علي طرق غير ممهدة .
- أسئلة يجب الإجابة عنها بعد اختيار السيارة التي ترغب في شرائها :
1- كيف تشعر ؟
2- كيف تشعر بالسيارة على الطرق المسطحة ؟
3- كيف تشعر عندما تصطدم بـ حفرة ؟
4- هل تجد صعوبة في الوصول بالسيارة للسرعة المناسبة ؟
5- هل يتم تتغير التروس بسلاسة ؟
6- هل الفرامل ضعيفة أم حساسة للغاية ؟
7- كيف يشعر جسمك بعد تجربة القيادة ؟
- هل ظهر ضوضاء بالسيارة أثناء تجربتها :
1- هل يبدو صوت المحرك ناعم عند التسارع ؟
2- هل المحرك يهتز عندما يكون في وضع الخمول ؟
3- هل يوجد أصوات غريبة أسفل غطاء المحرك ؟
4- هل الفرامل تصدر صوت ؟
- هل الرؤية واضحة أم لا :
1- هل يمكنك الرؤية خارج السيارة بسهولة؟
2- هل يخرج دخان أسود من العادم عند تشغيل السيارة أو التسارع؟
3- هل مقياس RPM ثابت عندما تكون السيارة في وضع الخمول؟