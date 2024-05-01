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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مرسيدس S Class موديل 2025 تظهر لأول مرة

مرسيدس S Class موديل
مرسيدس S Class موديل 2025 تظهر لأول مرة

أعلنت شركة مرسيدس الألمانية عن طرازها الجديد مرسيدس S Class موديل 2025 ، وتنتمي اس كلاس لفئة السيارات السيدان الفاخرة ، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

مرسيدس S Class موديل 2025 تظهر لأول مرة

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- محرك مرسيدس S Class موديل 2025 :

مرسيدس S Class موديل 2025 تظهر لأول مرة

تستمد سيارة مرسيدس S Class موديل 2025 قوتها من محرك 6 سلندر سعه 3000 سي سي تيربو، ، وتمتلك بطارية تخرج قوة تصل الي 429 حصان ، و عزم أقصي للدوران 520 نيوتن/متر .

بالإضافة الي احتوائها علي محرك 8 سلندر سعه 4000 سي سي توين تيربو، وتخرج قوة 496 حصان، وعزم دوران يصل الي 700 نيوتن/متر .
 

- مواصفات مرسيدس S Class موديل 2025 :

مرسيدس S Class موديل 2025 تظهر لأول مرة

زودت سيارة مرسيدس S Class موديل 2025  بـ نظام قيادة ذاتي من المستوى الثالث، وبها مجموعة أنظمة قيادة ذاتية لمساعدة السائق، وبها وسائد مسند رأس جديدة .

تمتلك مرسيدس S Class موديل 2025 الجديدة ميزة تغيير المسار تلقائياً ، وبالتالي ليست هناك حاجة للضغط على مقبض إشارة الانعطاف، ولست بحاجة للنظر الي المرايا الجانبية للسيارة عند الرغبة بالانعطاف بالسيارة.

مرسيدس S Class موديل 2025 تظهر لأول مرة

تحتوي مرسيدس S Class موديل 2025  على نظام معلومات، وترفيه MBUX محدث، وتتيح لك بث محتوى فيديو RIDEVU من خلال Sony Pictures Entertainment .

 

شركة مرسيدس الألمانية مرسيدس S Class موديل 2025 S CLASS اس كلاس محرك مرسيدس S Class موديل 2025 مواصفات مرسيدس S Class موديل 2025

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