كشفت شركة مرسيدس الألمانية عن طرازها الجديد مرسيدس CLE ، وتنتمي CLE لفئة السيارات الكوبيه ، وتظهر بتصميم جديد وعصري ، وذلك لما تحتوي عليه السيارة من مميزات متطورة .

مرسيدس CLE الكوبيه الجديدة تباع بهذا السعر

- مواصفات مرسيدس CLE الكوبيه :

مرسيدس CLE الكوبيه الجديدة تباع بهذا السعر

زودت سيارة مرسيدس CLE الكوبيه الجديدة بالعديد من المميزات وتأتي بطول 4.85 متر ، وبها نظام ملتيميديا MBUX، وبها 4 مقاعد، وبها 12 وسادة هوائية ، بالإضافة الي وسادة بين المقعدين الأماميين، وبها نظام حماية الرأس ، وتحتوي علي وسادتين هوائيتين منفصلتين للرأس لركاب المقعد الخلفي.

- محرك مرسيدس CLE الكوبيه :

مرسيدس CLE الكوبيه الجديدة تباع بهذا السعر

تحصل سيارة مرسيدس CLE الكوبيه الجديدة علي قوتها من نظام هجين معتدل 48 فولت ، وتخرج قوة تصل لي 381 حصان ، ويتم أيضا فتح وغلق السقف القماشي للسيارة في مدة تصل الي 20 ثانية حتى وهي تسير علي سرعة 60 كم/ساعه.

- سعر مرسيدس CLE الكوبيه الجديدة :

مرسيدس CLE الكوبيه الجديدة تباع بهذا السعر

تباع سيارة مرسيدس CLE الكوبيه الجديدة بسعر يصل الي 66.402 ألف يورو ، أي ما يعادل 3 مليون و 400 ألف جنيه مصري تقريباً .