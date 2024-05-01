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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مرسيدس CLE الكوبيه الجديدة تباع بهذا السعر

مرسيدس CLE الكوبيه
مرسيدس CLE الكوبيه الجديدة تباع بهذا السعر

كشفت شركة مرسيدس الألمانية عن طرازها الجديد مرسيدس CLE ، وتنتمي CLE لفئة السيارات الكوبيه ، وتظهر بتصميم جديد وعصري ، وذلك لما تحتوي عليه السيارة من مميزات متطورة .

مرسيدس CLE الكوبيه الجديدة تباع بهذا السعر

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- مواصفات مرسيدس CLE الكوبيه :

مرسيدس CLE الكوبيه الجديدة تباع بهذا السعر

زودت سيارة مرسيدس CLE الكوبيه الجديدة بالعديد من المميزات وتأتي بطول 4.85 متر ، وبها نظام ملتيميديا MBUX، وبها 4 مقاعد، وبها 12 وسادة هوائية ، بالإضافة الي وسادة بين المقعدين الأماميين، وبها نظام حماية الرأس ، وتحتوي علي وسادتين هوائيتين منفصلتين للرأس لركاب المقعد الخلفي.

- محرك مرسيدس CLE الكوبيه :

مرسيدس CLE الكوبيه الجديدة تباع بهذا السعر

تحصل سيارة  مرسيدس CLE الكوبيه الجديدة علي قوتها من نظام هجين معتدل 48 فولت ، وتخرج قوة تصل لي 381 حصان ، ويتم أيضا  فتح وغلق السقف القماشي للسيارة في مدة تصل الي 20 ثانية حتى وهي تسير علي سرعة 60 كم/ساعه.

- سعر مرسيدس CLE الكوبيه الجديدة :

مرسيدس CLE الكوبيه الجديدة تباع بهذا السعر

تباع سيارة  مرسيدس CLE الكوبيه الجديدة بسعر يصل الي 66.402 ألف يورو ، أي ما يعادل 3 مليون و 400 ألف جنيه مصري تقريباً .

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