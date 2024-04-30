يتواجد داخل السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025 ، وتوافره تلك الإصدارات لتلبية احتياجات المواطنين ورغبتهم في الحصول علي سيارات جديدة وبإمكانيات متطورة من ضمنها نيسان جوك، وتويوتا فورتشنر، ونيسان قشقاي .

- نيسان قشقاي موديل 2025 :

بدون زيادات ..سيارات جديدة 2025 متوافرة بالسوق المصري

تستمد سيارة نيسان قشقاي موديل 2025 قوتها من محرك سعه 1300 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.9 ثانية، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها قوة 148 حصان، ويصل عزم دورانها الي 250 نيوتن/متر ، وتصل سرعتها القصوى الي 206 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة نيسان قشقاي موديل 2025 يصل سعرها الي مليون و 406 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان قشقاي موديل 2025 يصل سعرها الي مليون و 411 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان قشقاي موديل 2025 يصل سعرها الي مليون و 477 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان قشقاي موديل 2025 يصل سعرها الي مليون و 482 ألف جنيه .

- تويوتا فورتشنر موديل 2025 :

بدون زيادات ..سيارات جديدة 2025 متوافرة بالسوق المصري

سعه خزان وقود تويوتا فورتشنر موديل 2025 يصل الي 80 لتر ، وتخرج عزم دوران يصل الي 245 نيوتن/متر ، وبها محرك سعه 2700 سي سي ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج قوة تصل الي 163 حصان .

الفئة الأولي من سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2025 تباع بسعر 3 مليون و 250 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2025 تباع بسعر 3 مليون و 550 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2025 تباع بسعر 3 مليون و 750 ألف جنيه .

- نيسان جوك موديل 2025 :

بدون زيادات ..سيارات جديدة 2025 متوافرة بالسوق المصري

تتسارع سيارة نيسان جوك موديل 2025 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.4 ثانية، وبها محرك سعه 1000 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الي 200 نيوتن/متر ، بها قوة 115 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة نيسان جوك موديل 2025 تباع بسعر مليون و 15 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان جوك موديل 2025 تباع بسعر مليون و 115 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان جوك موديل 2025 تباع بسعر مليون و 165 ألف جنيه .