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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بدون زيادات.. سيارات جديدة 2025 متوافرة بالسوق المصري

بدون زيادات ..سيارات
بدون زيادات ..سيارات جديدة 2025 متوافرة بالسوق المصري

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025 ، وتوافره تلك الإصدارات لتلبية احتياجات المواطنين ورغبتهم في الحصول علي سيارات جديدة وبإمكانيات متطورة من ضمنها نيسان جوك، وتويوتا فورتشنر، ونيسان قشقاي .

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- نيسان قشقاي موديل 2025 :

 بدون زيادات ..سيارات جديدة 2025 متوافرة بالسوق المصري

تستمد سيارة نيسان قشقاي موديل 2025 قوتها من محرك سعه 1300 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.9 ثانية، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها قوة 148 حصان، ويصل عزم دورانها الي 250 نيوتن/متر ، وتصل سرعتها القصوى الي 206 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة نيسان قشقاي موديل 2025 يصل سعرها الي مليون و 406 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان قشقاي موديل 2025 يصل سعرها الي مليون و 411 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان قشقاي موديل 2025 يصل سعرها الي مليون و 477 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان قشقاي موديل 2025 يصل سعرها الي مليون و 482 ألف جنيه .

- تويوتا فورتشنر موديل 2025 :

 بدون زيادات ..سيارات جديدة 2025 متوافرة بالسوق المصري

سعه خزان وقود تويوتا فورتشنر موديل 2025 يصل الي 80 لتر ، وتخرج عزم دوران يصل الي 245 نيوتن/متر ، وبها محرك سعه 2700 سي سي ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج قوة تصل الي 163 حصان .

الفئة الأولي من سيارة  تويوتا فورتشنر موديل 2025 تباع بسعر 3 مليون و 250 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة  تويوتا فورتشنر موديل 2025 تباع بسعر 3 مليون و 550 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة  تويوتا فورتشنر موديل 2025 تباع بسعر 3 مليون و 750 ألف جنيه .

- نيسان جوك موديل 2025 :

 بدون زيادات ..سيارات جديدة 2025 متوافرة بالسوق المصري

تتسارع سيارة نيسان جوك موديل 2025 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.4 ثانية، وبها محرك سعه 1000 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الي 200 نيوتن/متر ، بها قوة 115 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة نيسان جوك موديل 2025 تباع بسعر مليون و 15 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان جوك موديل 2025 تباع بسعر مليون و 115 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان جوك موديل 2025 تباع بسعر مليون و 165 ألف جنيه .

السوق المصري للسيارات السيارات الجديدة موديل 2025 نيسان قشقاي تويوتا فورتشنر نيسان جوك

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