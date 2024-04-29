يضم سوق السيارات المصري باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافرت تلك الطرازات بعد تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها على السعر الرسمي للسيارة بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار.

ومن ضمن تلك السيارات ساوايست DX5، وشيري تيجو 3، وجاك JS2، وچيلي GX3 برو، وإم جي ZS .

- ام جى ZS موديل 2024 :

تحت المليون جنيه ..سيارات كروس أوفر 2024 بالسوق المصري

تحصل سيارة ام جى ZS موديل 2024 على قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الى 150 نيوتن/متر ، وبها قوة 119 حصانا، وبها خزان وقود سعة 48 لترا .

الفئة الأولى من سيارة ام جى ZS موديل 2024 تباع بسعر يصل الى 975 ألف جنيه .

- جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2024 :

تحت المليون جنيه ..سيارات كروس أوفر 2024 بالسوق المصري

تصل قوة سيارة جيلي جى اكس 3 برو موديل 2024 الى 103 أحصنة، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وبها عزم دوران يصل الى 140 نيوتن/نتر .

الفئة الأولى من سيارة جيلي جى اكس 3 برو موديل 2024 تباع بسعر 860 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة جيلي جى اكس 3 برو موديل 2024 تباع بسعر 860 ألف جنيه .

- جاك S2 موديل 2024 :

تحت المليون جنيه ..سيارات كروس أوفر 2024 بالسوق المصري

تصل سرعة سيارة جاك S2 موديل 2024 القصوى الى 175 كم/ساعة ، وبها قوة 113 حصانا، ومزودة بمحرك سعة 1500 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 12.8 ثانية.

الفئة الوحيدة من سيارة جاك S2 موديل 2024 تباع بالسوق المصري بسعر 860 ألف جنيه .

- شيرى تيجو 3 موديل 2024:

تحت المليون جنيه ..سيارات كروس أوفر 2024 بالسوق المصري

عزم دوران شيرى تيجو 3 موديل 2024 يصل الى 160 نيوتن/متر ، وبها محرك سعة 1600 سي سي ، ومزودة بناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج قوة 125 حصانا، وتصل سرعتها القصوى الى 180 كم/ساعة .

تتواجد سيارة شيرى تيجو 3 موديل 2024 بالسوق المصري بفئة واحدة يصل سعرها الى 855 ألف جنيه .

- ساوايست DX5 موديل 2024 :

تحت المليون جنيه ..سيارات كروس أوفر 2024 بالسوق المصري

تصل سعة خزان وقود ساوايست DX5 موديل 2024 الى 45 لترا ، وتخرج عزم دوران يصل الى 225 نيوتن/متر ، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك، وبها قوة 156 حصانا.

تأتي سيارة ساوايست DX5 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها الجديد 860 ألف جنيه.