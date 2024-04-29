عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

هيونداي تستدعي 30 ألف سيارة لهذا السبب

هيونداي تستدعي 30
هيونداي تستدعي 30 ألف سيارة لهذا السبب

كشفت شركة هيونداي الكوريه عن اطلاق عدد من الاستدعاءات يصل إلي 30 ألف سيارة من طرازاتها داخل الولايات المتحدة الأمريكية .

 هيونداي تستدعي 30 ألف سيارة لهذا السبب

تخفيضات تصل لـ250 ألف جنيه.. 5 سيارات تعدل أسعارها في أبريل

بـ86 ألف جنيه.. أرخص 3 سيارات في مصر بعد انخفاض الأسعار

ويشمل الاستدعاء عدد كبير من إصدارات هيونداي من ضمنها ، جينسيس جي، و في 70 ، و جي في 80 ، وجي 80 ، و جي 90 الفارهة، بالإضافة إلي أن تلك الطرازات تم إنتاجها من عام 2022 ، وحتي عام 2023 .

 هيونداي تستدعي 30 ألف سيارة لهذا السبب

وسيتم استدعاء تلك السيارات بسبب ظهور عطل فني في مضخة الوقود ، وذلك العطل يؤدي إلى فقدان طاقة المحرك، ويتسبب أيضا في فقدان طاقة المحرك ويؤدي ذلك الي زيادة خطر وقوع حادث تصادم للسيارة علي الطرق السريعة .

 هيونداي تستدعي 30 ألف سيارة لهذا السبب

وجدير بالذكر أن جميع وكلاء هيونداي بالولايات المتحدة سيقومون باستبدال المضخات التي ظهر بها ذلك العطل مجانا، وتعتبر شركة جينسيس  هي احد أذرع شركة هيونداي الكورية .

الاستدعاءات هيونداي الكورية الولايات المتحدة الامريكية جينسيس جي في70 جي في80 جي 80 جي90 الفارهة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. وقف صرف معاشات مايو بالزيادة الجديدة لهؤلاء

قرار عاجل من الفيفا بإيقاف قيد نادي الزمالك

السيسي: إطلاق خط طيران مباشر من بعض مدن البوسنة والهرسك إلى الغردقة

حقيقة انفصال ريم وبربري.. هل انتهت علاقتهما الزوجية بالطلاق أم فرقعة لتصدر الترند؟

شاب يتزوج فتاتين في فرح واحد.. حقيقة صور أشعلت السوشيال ميديا

55 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض ينهار بسبب تراجع الأعلاف

1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتراجع جديد.. وعيار 21 الآن مفاجأة

فيديو من موبايل الجماهير يكشف السبب الحقيقي لخناقة صلاح وكلوب| ماذا حدث

موضوعات متعلقة

سعر JMC البيك أب في مصر بعدر تراجع الأوفر برايس

تراجعت 310 آلاف جنيه ..أسعار رينو أوسترال 2024 الجديدة

بدون زيادات.. سيارات جديدة 2024 تتوافر بالسوق المصرية

مازيراتي جران توريزمو سعرها 14 مليون جنيه

أودي A3 الهاتشباك الجديدة تظهر بهذه الأسعار

أرخص سيارة هاتشباك من بي إم دبليو تباع بهذا السعر

أسعار جيلي اوكافانجو 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس

مواصفات وسعر أوبل كورسا الفيس ليفت بمصر

ترشيحاتنا

"خريجي الأزهر" و"مؤسسة أبو العينين" تكرمان الفائزين في المسابقة القرآنية للوافدين.. صور

هيونداي تستدعي 30 ألف سيارة لهذا السبب

"بطل هجص".. هدف مازيمبي في الأهلي يشعل النار بين محمد نصر ورضا عبدالعال

مع اقترابه.. تعرف على أسعار الحج السياحي والجمعيات الأهلية| تفاصيل

خبير تربوي يكشف عن 12 خطوة لتوطين تدريس تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها بالمدارس

استشهاد 4 فلسطينيين جراء قصف قوات الاحتلال لمنزل في رفح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة طبيعية.. أروى جودة تستعرض جمالها

بالأحمر الجريء.. ياسمين الخطيب تتألق على السوشيال ميديا.. شاهد

سعر صادم.. فستان ميريام فارس المكشوف في حد السعف يشعل السوشيال ميديا

الحزن يخيم على محمود قابيل.. تشييع جثمان عصام الشماع بحضور أهل الفن

فيديو

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

بعد اتهامها بالزنـ ا.. لماذا دافعت عبير الشرقاوي عن ميار الببلاوي؟

ملك أحمد زاهر: كنت خايفة من والدي في نعمة الأفوكاتو

دفن حيا لتقديمه للجن وعاد.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو أثار الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا الشخصية بين العشم والتطفل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تحرير سيناء ومحاولات الهدم الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ