 هيونداي تستدعي 30 ألف سيارة لهذا السبب

كشفت شركة هيونداي الكوريه عن اطلاق عدد من الاستدعاءات يصل إلي 30 ألف سيارة من طرازاتها داخل الولايات المتحدة الأمريكية .
ويشمل الاستدعاء عدد كبير من إصدارات هيونداي من ضمنها ، جينسيس جي، و في 70 ، و جي في 80 ، وجي 80 ، و جي 90 الفارهة، بالإضافة إلي أن تلك الطرازات تم إنتاجها من عام 2022 ، وحتي عام 2023 .
وسيتم استدعاء تلك السيارات بسبب ظهور عطل فني في مضخة الوقود ، وذلك العطل يؤدي إلى فقدان طاقة المحرك، ويتسبب أيضا في فقدان طاقة المحرك ويؤدي ذلك الي زيادة خطر وقوع حادث تصادم للسيارة علي الطرق السريعة .
وجدير بالذكر أن جميع وكلاء هيونداي بالولايات المتحدة سيقومون باستبدال المضخات التي ظهر بها ذلك العطل مجانا، وتعتبر شركة جينسيس هي احد أذرع شركة هيونداي الكورية .