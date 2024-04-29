كشفت شركة هيونداي الكوريه عن اطلاق عدد من الاستدعاءات يصل إلي 30 ألف سيارة من طرازاتها داخل الولايات المتحدة الأمريكية .

هيونداي تستدعي 30 ألف سيارة لهذا السبب

ويشمل الاستدعاء عدد كبير من إصدارات هيونداي من ضمنها ، جينسيس جي، و في 70 ، و جي في 80 ، وجي 80 ، و جي 90 الفارهة، بالإضافة إلي أن تلك الطرازات تم إنتاجها من عام 2022 ، وحتي عام 2023 .

هيونداي تستدعي 30 ألف سيارة لهذا السبب

وسيتم استدعاء تلك السيارات بسبب ظهور عطل فني في مضخة الوقود ، وذلك العطل يؤدي إلى فقدان طاقة المحرك، ويتسبب أيضا في فقدان طاقة المحرك ويؤدي ذلك الي زيادة خطر وقوع حادث تصادم للسيارة علي الطرق السريعة .

هيونداي تستدعي 30 ألف سيارة لهذا السبب

وجدير بالذكر أن جميع وكلاء هيونداي بالولايات المتحدة سيقومون باستبدال المضخات التي ظهر بها ذلك العطل مجانا، وتعتبر شركة جينسيس هي احد أذرع شركة هيونداي الكورية .