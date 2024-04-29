سوق السيارات المصري يشهد تراجعات كبيرة بأسعار السيارات الجديدة موديل 2024 ، وجاء ذلك نتيجة استقرار سعر صرف الدولار ، مما أدى إلى تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السر الرسمي للسيارة ، ومن ضمن السيارات التي تراجع سعرها جى ام سى نيو بوردينج موديل 2024 ، وتنتمي بوردينج لفئة السيارات البيك أب .

سعر JMC البيك أب في مصر بعدر تراجع الأوفر برايس

- مواصفات JMC البيك أب موديل 2024 :

سعر JMC البيك أب في مصر بعدر تراجع الأوفر برايس

تأتي سيارة جى ام سى نيو بوردينج موديل 2024 بطول 5012 مم، وارتفاع 1645 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 185 مم، وبها نظام باور ستيرينج، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وزجاج كهربائي، وجنوط ، وبلوتووث وفتحات USB ، و AUX.

- محرك JMC البيك أب موديل 2024 :

سعر JMC البيك أب في مصر بعدر تراجع الأوفر برايس

تحصل سيارة جى ام سى نيو بوردينج موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 2771 سي سي ، وتخرج قوة 57 حصان، ومتصل بها علبة تروس مانيوال .

- أسعار جى ام سى نيو بوردينج موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

سعر JMC البيك أب في مصر بعدر تراجع الأوفر برايس

الفئة الأولي من سيارة جى ام سى نيو بوردينج موديل 2024 تباع بسعر 749 ألف جنيه، بدلا من 799 ألف جنيه، بتخفيض يصل الي 50 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جى ام سى نيو بوردينج موديل 2024 تباع بسعر 769 ألف جنيه، بدلا من 819 ألف جنيه، بتخفيض يصل الي 50 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جى ام سى نيو بوردينج موديل 2024 تباع بسعر 777 ألف جنيه، بدلا من 831 ألف جنيه ، بتخفيض يصل الي 55 ألف جنيه .