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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

رينو ميجان 2024 تباع بهذه الأسعار بعد التخفيضات

رينو ميجان 2024
رينو ميجان 2024 تباع بهذه الأسعار بعد التخفيضات

يتوافر بالسوق المصري للسيارات الجديدة باقة متنوعة من الطرازات التي تنتمي لفئة السيارات السيدان مويل 2024 ، وتواجدت تلك السيارات بكثرة بالسوق المصري بعد تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة بسبب استقرار سعر الدولار ومن ضمن تلك الإصدارات رينو ميجان موديل 2024 .

 رينو ميجان 2024 تباع بهذه الأسعار بعد التخفيضات

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- محرك رينو ميجان الجديدة :

 رينو ميجان 2024 تباع بهذه الأسعار بعد التخفيضات

زودت سيارة  رينو ميجان موديل 2024 بمحرك سعه 1300 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات، ويصل عزم دورانها الي 240 نيوتن/متر ، وبها قوة 150 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.5 ثانية، وتحتوي علي خزان وقود سعه 50 لتر .

- أبعاد رينو ميجان موديل 2024 :

 رينو ميجان 2024 تباع بهذه الأسعار بعد التخفيضات

تأتي سيارة رينو ميجان موديل 2024 بالسوق المصري للسيارات بطول 4632 مم، وعرض 1814 مم، وارتفاع 1443 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2711 مم .

- أسعار رينو ميجان موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس :

 رينو ميجان 2024 تباع بهذه الأسعار بعد التخفيضات

الفئة الأولي من سيارة رينو ميجان موديل 2024 يصل سعرها بعد تراجع الأوفر برايس الي مليون و 99 ألف جنيه ، بدلا من مليون و 290 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو ميجان موديل 2024 يصل سعرها بعد تراجع الأوفر برايس الي مليون و 290 ألف جنيه، بدلا من مليون و 375 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو ميجان موديل 2024 يصل سعرها بعد تراجع الأوفر برايس الي مليون و 400 ألف جنيه، بدلا من مليون و 430 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة رينو ميجان موديل 2024 يصل سعرها بعد تراجع الأوفر برايس الي مليون و 410 ألف جنيه، بدلا من مليون و 440 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة رينو ميجان موديل 2024 يصل سعرها بعد تراجع الأوفر برايس الي مليون و 420 ألف جنيه ، بدلا من مليون و 450 ألف جنيه .

الفئة السادسة من سيارة رينو ميجان موديل 2024 يصل سعرها بعد تراجع الأوفر برايس الي مليون و 480 ألف جنيه، بدلا من مليون و 530 ألف جنيه .

الفئة السابعة من سيارة رينو ميجان موديل 2024 يصل سعرها بعد تراجع الأوفر برايس الي مليون و 500 ألف جنيه، بدلا من مليون و 580 ألف جنيه .

الفئة الثامنة من سيارة رينو ميجان موديل 2024 يصل سعرها بعد تراجع الأوفر برايس الي مليون و 400 ألف جنيه، بدلا من مليون و 430 ألف جنيه .

الفئة التاسعة من سيارة رينو ميجان موديل 2024 يصل سعرها بعد تراجع الأوفر برايس الي مليون و 650 ألف جنيه، وهو نفس سعرها السابق .

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