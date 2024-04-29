يتواجد داخل السوق المصري للسيارات العديد من فئات السيارات المختلفة سواء كانت سيدان او هاتشباك او الفان ، وذلك من أجل تلبية احتياجات المواطنين في الحصول على سيارات تساعدهم على قضاء احتياجاتهم بكل سهولة ومن ضمن تلك الإصدارات رينو إكسبريس موديل 2024 ، وتنتمي إكسبريس لفئة السيارات الفان الخدمية .

سعر ومواصفات رينو إكسبريس الجديدة بمصر

- مواصفات رينو إكسبريس موديل 2024 :

سعر ومواصفات رينو إكسبريس الجديدة بمصر

زودت سيارة رينو إكسبريس موديل 2024 بالعديد من المميزات من ضمنها، باور ستيرنج، وتكييف ، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وقفل مركزي للأبواب وزجاج كهربائي، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات ، ووسائد هوائية ، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات للركن، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .

- محرك رينو إكسبريس موديل 2024 :

سعر ومواصفات رينو إكسبريس الجديدة بمصر

تحصل سيارة رينو إكسبريس موديل 2024 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعه 1600 سي سي ، وتخرج قوة تصل إلى 115 حصان، وتنتقل قوة السيارة إلى العجلات من خلال ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات .

- أسعار رينو إكسبريس موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

سعر ومواصفات رينو إكسبريس الجديدة بمصر

الفئة الأولي من سيارة رينو إكسبريس موديل 2024 تباع بنفس السعر السابق 900 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو إكسبريس موديل 2024 تباع بنفس السعر السابق 920 ألف جنيه .