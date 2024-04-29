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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات رينو إكسبريس الجديدة بمصر

سعر ومواصفات رينو
سعر ومواصفات رينو إكسبريس الجديدة بمصر

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات العديد من فئات السيارات المختلفة سواء كانت سيدان او هاتشباك او الفان ، وذلك من أجل تلبية احتياجات المواطنين في الحصول على سيارات تساعدهم على قضاء احتياجاتهم بكل سهولة ومن ضمن تلك الإصدارات رينو إكسبريس موديل 2024 ، وتنتمي إكسبريس  لفئة السيارات الفان الخدمية .

سعر ومواصفات رينو إكسبريس الجديدة بمصر

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- مواصفات رينو إكسبريس موديل 2024 :

سعر ومواصفات رينو إكسبريس الجديدة بمصر

زودت سيارة رينو إكسبريس موديل 2024 بالعديد من المميزات من ضمنها، باور ستيرنج، وتكييف ، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وقفل مركزي للأبواب وزجاج كهربائي، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات ، ووسائد هوائية ، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات للركن، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .

- محرك رينو إكسبريس موديل 2024 :

سعر ومواصفات رينو إكسبريس الجديدة بمصر

تحصل سيارة رينو إكسبريس موديل 2024 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعه 1600 سي سي ، وتخرج قوة تصل إلى 115 حصان، وتنتقل قوة السيارة إلى العجلات من خلال ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات .

- أسعار رينو إكسبريس موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

سعر ومواصفات رينو إكسبريس الجديدة بمصر

الفئة الأولي من سيارة رينو إكسبريس موديل 2024 تباع بنفس السعر السابق 900 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو إكسبريس موديل 2024 تباع بنفس السعر السابق 920 ألف جنيه .

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