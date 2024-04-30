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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

خطوات لـ فحص السيارة المستعملة قبل شراءها ؟

خطوات لـ فحص السيارة
خطوات لـ فحص السيارة المستعملة قبل شراءها

سوق السيارات المستعمل يحتوي علي العديد من إصدارات السيارات المطروحة للبيع ، وعند الاقبال علي شراء سيارة مستعملة يجب فحصها بطريقة صحيحة والتأكد من ان جميع أجزاء السيارة تعمل بكفاءة ، وبشكل صحيح .

 خطوات لـ فحص السيارة المستعملة قبل شراءها

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وبالتالي عند شراء سيارة مستعملة يجب التأكد من محركها ومن جميع محتويات السيارة ، حتي لا تقوم بشرائها ويظهر بها بعد ذلك العديد من المشاكل التي تكلف صاحب السيارة الكثير من الأموال .

 خطوات لـ فحص السيارة المستعملة قبل شراءها

- إرشادات بسيطة لـ فحص السيارة المستعملة قبل شراءها :


1- التحقق من مستوى الزيت .

2- معرفة لون الزيت .

3- الكشف علي  الأحزمة .

4- الكشف علي مقياس سائل ناقل الحركة.

5- التحقق من مستوى سائل التبريد .

6- الكشف علي سائل الفرامل .
 

- الكشف علي السيارة من الخارج :

 خطوات لـ فحص السيارة المستعملة قبل شراءها

1- الكشف علي طلاء السيارة الخارجي .

2- فحص الإطارات .

3- التحقق من مخارج عادم السيارة .

4- الكشف علي أبواب وصندوق السيارة وباب غطاء الوقود .

5- الكشف علي مصابيح السيارة .


- الكشف علي السيارة من الداخل :

 خطوات لـ فحص السيارة المستعملة قبل شراءها

1- التحقق من تآكل عجلة القيادة والمقاعد والدواسات.

2- قفل وفتح جميع الأبواب.

3- الكشف علي تكييف الهواء .

4- مراقبة مقياس درجة الحرارة .

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