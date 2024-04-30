خطوات لـ فحص السيارة المستعملة قبل شراءها ؟

سوق السيارات المستعمل يحتوي علي العديد من إصدارات السيارات المطروحة للبيع ، وعند الاقبال علي شراء سيارة مستعملة يجب فحصها بطريقة صحيحة والتأكد من ان جميع أجزاء السيارة تعمل بكفاءة ، وبشكل صحيح .
وبالتالي عند شراء سيارة مستعملة يجب التأكد من محركها ومن جميع محتويات السيارة ، حتي لا تقوم بشرائها ويظهر بها بعد ذلك العديد من المشاكل التي تكلف صاحب السيارة الكثير من الأموال .
- إرشادات بسيطة لـ فحص السيارة المستعملة قبل شراءها :
1- التحقق من مستوى الزيت .
2- معرفة لون الزيت .
3- الكشف علي الأحزمة .
4- الكشف علي مقياس سائل ناقل الحركة.
5- التحقق من مستوى سائل التبريد .
6- الكشف علي سائل الفرامل .
- الكشف علي السيارة من الخارج :
1- الكشف علي طلاء السيارة الخارجي .
2- فحص الإطارات .
3- التحقق من مخارج عادم السيارة .
4- الكشف علي أبواب وصندوق السيارة وباب غطاء الوقود .
5- الكشف علي مصابيح السيارة .
- الكشف علي السيارة من الداخل :
1- التحقق من تآكل عجلة القيادة والمقاعد والدواسات.
2- قفل وفتح جميع الأبواب.
3- الكشف علي تكييف الهواء .
4- مراقبة مقياس درجة الحرارة .