يحتوي سوق السيارات المصري علي باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وجاءت تلك الطرازات بعد تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارات نتيجة عدم استقرار سعر صرف الدولار ، بالإضافة إلي أن هذه الإصدارات تحتوي علي العديد من المميزات والتكنولوجيات المتطورة .

بعد تراجع الأوفر برايس .. سعر شيري تيجو 8 العائلية 2024 الجديدة

- محرك شيري تيجو 8 موديل 2024 :

بعد تراجع الأوفر برايس .. سعر شيري تيجو 8 العائلية 2024 الجديدة

عزم دوران شيري تيجو 8 موديل 2024 يصل الي 290 نيوتن/متر ، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 51 لتر ، وقوة 197 حصان .

- أبعاد شيري تيجو 8 موديل 2024 :

بعد تراجع الأوفر برايس .. سعر شيري تيجو 8 العائلية 2024 الجديدة

تأتي سيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 بالسوق المصري للسيارات بطول 4722 مم، وعرض 1860 مم، وارتفاع 1745 مم، و بها قاعدة عجلات بطول 2710 مم .

- أسعار شيري تيجو 8 موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

بعد تراجع الأوفر برايس .. سعر شيري تيجو 8 العائلية 2024 الجديدة

الفئة الأولي من سيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 550 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 650 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 750 ألف جنيه .