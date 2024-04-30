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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بعد تراجع الأوفر برايس .. سعر شيري تيجو 8 العائلية 2024 الجديدة

بعد تراجع الأوفر
بعد تراجع الأوفر برايس .. سعر شيري تيجو 8 العائلية 2024

يحتوي سوق السيارات المصري علي باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وجاءت تلك الطرازات بعد تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارات نتيجة عدم استقرار سعر صرف الدولار ، بالإضافة إلي أن هذه الإصدارات تحتوي علي العديد من المميزات والتكنولوجيات المتطورة .

بعد تراجع الأوفر برايس  .. سعر شيري تيجو 8 العائلية 2024 الجديدة

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- محرك شيري تيجو 8 موديل 2024 :

بعد تراجع الأوفر برايس  .. سعر شيري تيجو 8 العائلية 2024 الجديدة

عزم دوران شيري تيجو 8 موديل 2024 يصل الي 290 نيوتن/متر ، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 51 لتر ، وقوة 197 حصان .

- أبعاد شيري تيجو 8 موديل 2024 :

بعد تراجع الأوفر برايس  .. سعر شيري تيجو 8 العائلية 2024 الجديدة

تأتي سيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 بالسوق المصري للسيارات بطول 4722 مم، وعرض 1860 مم، وارتفاع 1745 مم، و بها قاعدة عجلات بطول 2710 مم .

- أسعار  شيري تيجو 8 موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

بعد تراجع الأوفر برايس  .. سعر شيري تيجو 8 العائلية 2024 الجديدة

الفئة الأولي من سيارة  شيري تيجو 8 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 550 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة  شيري تيجو 8 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 650 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة  شيري تيجو 8 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 750 ألف جنيه .

 

سوق السيارات المصرى السعر الرسمي للسيارات موديل 2024 التكنولوجيات المتطورة محرك شيري تيجو 8 موديل 2024

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