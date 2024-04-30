عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

إم جي 7 السيدان الجديدة تباع بهذا السعر بمصر

إم جي 7 السيدان الجديدة
إم جي 7 السيدان الجديدة تباع بهذا السعر بمصر

كشفت شركة إم جي الصينية عن طرازها الجديد إم جي 7 بالشرق الأوسط ، وتنتمي 7 لفئة السيارات السيدان الفاخرة ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري .

إم جي 7 السيدان الجديدة تباع بهذا السعر بمصر

تخفيضات تصل لـ250 ألف جنيه.. 5 سيارات تعدل أسعارها في أبريل

سيارات أوروبية 2024 بالسوق المصري دون زيادات

- محرك إم جي 7 السيدان :

إم جي 7 السيدان الجديدة تباع بهذا السعر بمصر

زودت سيارة  إم جي 7 السيدان بمحرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك ، وبها قوة 188 حصان، وبها كاميرات خلفية، وعجلة قيادة مغلفة بالجلد، وكاميرا 360 درجة، وبها فتحة سقف بانوراما .

- موصفات إم جي 7 السيدان :

إم جي 7 السيدان الجديدة تباع بهذا السعر بمصر

تظهر سيارة إم جي 7 بالعديد من المميزات الجديدة من ضمنها، ملاقيط رياضية حمراء للفرامل، وعجلات مقاس 19 بوصة، وبها مقاعد Storm Eye مدمَجة بأسلوب رياضي ، وبها مقاعد مكسوة بجلد Napa الناعم الفخم، وألياف السويد الدقيقة، والأنابيب أوروبية النمط .

إم جي 7 السيدان الجديدة تباع بهذا السعر بمصر

بالإضافة الي ان إم جي 7 تحتوي أيضا علي عدادات سرعة، وبها زر للتحويل من وضعية القيادة الرياضية الفائقة المثبت في موضع ملائم ضمن عجلة القيادة، وبها وضعية X-mode المخصصة للقيادة الدقيقة، وشاشة أمامية مقاس 10.25 بوصة، و شاشة معلومات وترفيه مقاس 12.3 بوصة، ونظام صوت Bose راقي يضم 9 مكبرات صوت ، وبها ميزة التحذير من التصادم الأمامي، ونظام البقاء ضمن المسار في الحالات الطارئة، وميزة التحكم بسرعة الملاحة.

- سعر إم جي 7 السيدان :

إم جي 7 السيدان الجديدة تباع بهذا السعر بمصر

تباع سيارة إم جي 7 السيدان بالسوق المصري بسعر 21.300 ألف دولار أمريكي ، أي ما يعادل مليون و 20 ألف جنيه مصري تقريباً .

شركة أم جي الصينية أم جي الصينية الشرق الاوسط السيدان الفاخرة السيارات السيدان موصفات إم جي 7 السيدان إم جي 7 بالشرق الأوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|الجنيه يواصل رحلة الارتفاع أمام الدولار ومفاجأة في السعر خلال ساعات

قرب من 2600 جنيه| أسعار الذهب في النازل مجددا.. وعيار 21 مفاجأة

بعد توجيهات الرئيس السيسي بتخصصات المستقبل.. مصير كليات الآداب والحقوق والتجارة.. وهذه مطالب سوق العمل

"صدى البلد" يحاور وزير العمل.. 8 مفاجآت قوية بشأن الأجور وأصول اتحاد عمال مصر وقانون العمل

ماذا أفعل في من ظلمني؟.. الشيخ الشعراوي: أمامك 4 طرق فاحذر الأخيرة

أنا مش تيس.. تصريح شديد اللهجة من محمد أبو بكر لميار الببلاوي

بعد حملة "بلاها فراخ".. تراجع جديد في أسعار الدواجن خوفا من مصير الأسماك

السعودية.. نداء عاجل من الدفاع المدني لسكان هذه المنطقة

موضوعات متعلقة

تحت المليون جنيه.. سيارات كروس أوفر 2024 بالسوق المصري

سعر ومواصفات رينو إكسبريس الجديدة بمصر

هيونداي تستدعي 30 ألف سيارة لهذا السبب

رينو ميجان 2024 تباع بهذه الأسعار بعد التخفيضات

سيارة باجاج كيوت تباع بسعر 195 ألف جنيه| صور

سعر JMC البيك أب في مصر بعدر تراجع الأوفر برايس

تراجعت 310 آلاف جنيه ..أسعار رينو أوسترال 2024 الجديدة

بدون زيادات.. سيارات جديدة 2024 تتوافر بالسوق المصرية

ترشيحاتنا

متفوقة على دفعتها.. محامية تسنيم بسطاوي تفجر مفاجأة أمام المحكمة

تهديد إرهابي كبير.. الداخلية الفرنسية تكثف إجراءات تأمين الكنائس قبل أعياد المسيحيين

رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بعيد العمال

لتعزيز المصالحة الفلسطينية.. الصين تعلن استضافة محادثات بين حماس وفتح

بعد تراجع الأوفر برايس .. سعر شيري تيجو 8 العائلية 2024 الجديدة

قرار قضائي عاجل ضد المتهم المتسبب في وفاة تسنيم بسطاوي طبيبة التجمع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ندى موسى بإطلالة جديدة من حفل افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة

بعد غياب طويل.. أحدث ظهور للفنانة رولا سعد أثناء احتفالها بعيد زواجها

بعد حملات المقاطعة.. خريطة أسعار الدواجن واللحوم والأسماك اليوم الثلاثاء 30 أبريل

بكوبي دقيق.. طريقة عمل قراقيش بالشمر بدون بيض وزبدة

فيديو

سميرة سعيد تروج لأغنيتها الجديدة كداب.. شاهد

متتهورش.. تامر حسني يعلق على فيديو لتقليد مشهد من فيلم عمر وسلمى

اختفوا من 6 أشهر.. حقيقة انفصال التيك توكرز ريم وبربري

شاهد.. آمال ماهر تجري بروفات على حفلها في جدة مع وليد فايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ