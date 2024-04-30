كشفت شركة إم جي الصينية عن طرازها الجديد إم جي 7 بالشرق الأوسط ، وتنتمي 7 لفئة السيارات السيدان الفاخرة ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري .

إم جي 7 السيدان الجديدة تباع بهذا السعر بمصر

- محرك إم جي 7 السيدان :

إم جي 7 السيدان الجديدة تباع بهذا السعر بمصر

زودت سيارة إم جي 7 السيدان بمحرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك ، وبها قوة 188 حصان، وبها كاميرات خلفية، وعجلة قيادة مغلفة بالجلد، وكاميرا 360 درجة، وبها فتحة سقف بانوراما .

- موصفات إم جي 7 السيدان :

إم جي 7 السيدان الجديدة تباع بهذا السعر بمصر

تظهر سيارة إم جي 7 بالعديد من المميزات الجديدة من ضمنها، ملاقيط رياضية حمراء للفرامل، وعجلات مقاس 19 بوصة، وبها مقاعد Storm Eye مدمَجة بأسلوب رياضي ، وبها مقاعد مكسوة بجلد Napa الناعم الفخم، وألياف السويد الدقيقة، والأنابيب أوروبية النمط .

إم جي 7 السيدان الجديدة تباع بهذا السعر بمصر

بالإضافة الي ان إم جي 7 تحتوي أيضا علي عدادات سرعة، وبها زر للتحويل من وضعية القيادة الرياضية الفائقة المثبت في موضع ملائم ضمن عجلة القيادة، وبها وضعية X-mode المخصصة للقيادة الدقيقة، وشاشة أمامية مقاس 10.25 بوصة، و شاشة معلومات وترفيه مقاس 12.3 بوصة، ونظام صوت Bose راقي يضم 9 مكبرات صوت ، وبها ميزة التحذير من التصادم الأمامي، ونظام البقاء ضمن المسار في الحالات الطارئة، وميزة التحكم بسرعة الملاحة.

- سعر إم جي 7 السيدان :

إم جي 7 السيدان الجديدة تباع بهذا السعر بمصر

تباع سيارة إم جي 7 السيدان بالسوق المصري بسعر 21.300 ألف دولار أمريكي ، أي ما يعادل مليون و 20 ألف جنيه مصري تقريباً .