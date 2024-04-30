أعلنت شركة ميني عن طرازها الجديد ميني Aceman ، وتنتمي Aceman لفئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم ، وتظهر بتصميم أنيق ومميز .

سعر ميني Aceman الهاتشباك الجديدة بالسوق المصري

- مواصفات ميني Aceman الهاتشباك الجديدة :

سعر ميني Aceman الهاتشباك الجديدة بالسوق المصري

زودت سيارة ميني Aceman الهاتشباك الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها ، تقدم بطول 4.07 متر، وتصل سعة صندوق الأمتعة الي 1.005 لتر.

- محرك ميني Aceman الهاتشباك الجديدة :

زودت سيارة ميني Aceman الهاتشباك الجديدة بمحرك كهربائي ينتج قوة 135 كيلووات، أي ما يعادل 184 حصان ، وترتفع القوة لتصل الي 160 كيلووات، أي ما يعادل 218 حصان ، وتصل سرعتها القصوى الي 170 كم/ساعة .

سعر ميني Aceman الهاتشباك الجديدة بالسوق المصري



وتحتوي سيارة ميني Aceman الهاتشباك الجديدة علي بطارية سعه 54.2 كيلووات/ساعة ، ويمكنها قطع مسافة تصل الي 406 كم/ساعة قبل الحاجة لاعادة شحنها مرة اخري .

- سعر ميني Aceman الهاتشباك الجديدة :

سعر ميني Aceman الهاتشباك الجديدة بالسوق المصري

تتوافر سيارة ميني Aceman الهاتشباك الجديدة بسعر 34.900 ألف يورو ، أي ما يعادل مليون و 787 ألف جنيه مصري تقريباً .