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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سعر ميني Aceman الهاتشباك الجديدة بالسوق المصري

سعر ميني Aceman الهاتشباك
سعر ميني Aceman الهاتشباك الجديدة بالسوق المصري

أعلنت شركة ميني عن طرازها الجديد  ميني Aceman ، وتنتمي Aceman  لفئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم ، وتظهر بتصميم أنيق ومميز .

سعر ميني Aceman الهاتشباك الجديدة بالسوق المصري

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- مواصفات ميني Aceman الهاتشباك الجديدة  :

سعر ميني Aceman الهاتشباك الجديدة بالسوق المصري

زودت سيارة ميني Aceman الهاتشباك الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها ، تقدم بطول 4.07 متر، وتصل سعة صندوق الأمتعة الي 1.005 لتر.

- محرك ميني Aceman الهاتشباك الجديدة :

زودت سيارة ميني Aceman الهاتشباك الجديدة بمحرك كهربائي ينتج قوة 135 كيلووات، أي ما يعادل 184 حصان ، وترتفع القوة لتصل الي 160 كيلووات، أي ما يعادل 218 حصان ، وتصل سرعتها القصوى الي 170 كم/ساعة .

سعر ميني Aceman الهاتشباك الجديدة بالسوق المصري


وتحتوي سيارة ميني Aceman الهاتشباك الجديدة علي بطارية سعه 54.2 كيلووات/ساعة ، ويمكنها قطع مسافة تصل الي 406 كم/ساعة قبل الحاجة لاعادة شحنها مرة اخري .

- سعر ميني Aceman الهاتشباك الجديدة  :

 

سعر ميني Aceman الهاتشباك الجديدة بالسوق المصري

تتوافر سيارة ميني Aceman الهاتشباك الجديدة بسعر 34.900 ألف يورو ، أي ما يعادل مليون و 787 ألف جنيه مصري تقريباً .

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