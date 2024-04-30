عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

هونشي Guoya السيدان تظهر لأول مرة بهذه المواصفات

هونشي Guoya السيدان
هونشي Guoya السيدان تظهر لأول مرة بهذه المواصفات

كشفت شركة هونشي  الصينية عن طرازها الجديد هونشي Guoya  ، وتنتمي Guoya   لفئة السيارات السيدان الفاخرة ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري .

هونشي Guoya السيدان تظهر لأول مرة بهذه المواصفات

تخفيضات تصل لـ250 ألف جنيه.. 5 سيارات تعدل أسعارها في أبريل

تحت المليون جنيه.. سيارات كروس أوفر 2024 بالسوق المصري

- أبعاد هونشي Guoya السيدان :

هونشي Guoya السيدان تظهر لأول مرة بهذه المواصفات

تأتي سيارة هونشي Guoya السيدان  بطول 5353 مم، وعرض 1998 مم، وارتفاع 1511 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3260 مم .

- محرك هونشي Guoya السيدان :

هونشي Guoya السيدان تظهر لأول مرة بهذه المواصفات

تحصل سيارة  هونشي Guoya السيدان علي قوتها من محرك 3000 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل قوة المحرك الي 290 كيلووات .

- مواصفات هونشي Guoya السيدان :

زودت سيارة هونشي Guoya السيدان بالعديد من المميزات من ضمنها ، وجه أمامي على شبكة تشبه الشلال الكبير ومزينة بمادة من الكروم، وبها مصابيح أمامية مستديرة على كلا الجانبين ، وتمتلك علي شعار هونشي في المنتصف، وبها مصابيح أمامية DLP، وبها مصابيح خلفية مشتقه من شكل "فانوس القصر" .

هونشي Guoya السيدان تظهر لأول مرة بهذه المواصفات


بالإضافة الي ان سيارة هونشي Guoya السيدان تحتوي أيضا علي لوحة عدادات LCD كاملة، وبها شاشة تحكم مركزية كبيرة، وبها عجلة قيادة مدمجة بشعار عباد الشمس وبها لمسات جلدية ناعمة، ومواد معدنية.

هونشي هونشي الصينية هونشي Guoya Guoya السيارات السيدان أبعاد هونشي Guoya السيدان محرك هونشي Guoya السيدان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنا سينجل.. ندى الكامل تعلن طلاقها بعد عام من الزواج

قرار قضائي عاجل ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف.. تفاصيل

رسميا الآن|الجنيه يواصل رحلة الارتفاع أمام الدولار ومفاجأة في السعر خلال ساعات

بعد توجيهات الرئيس السيسي بتخصصات المستقبل.. مصير كليات الآداب والحقوق والتجارة.. وهذه مطالب سوق العمل

بدون مكياج.. شاهد| أروى جودة في آخر ظهور لها على إنستجرام

قرب من 2600 جنيه| أسعار الذهب في النازل مجددا.. وعيار 21 مفاجأة

ماذا أفعل في من ظلمني؟.. الشيخ الشعراوي: أمامك 4 طرق فاحذر الأخيرة

عرض من ناد سعودي.. هل سيغادر شيكابالا الزمالك؟

موضوعات متعلقة

خطوات لـ فحص السيارة المستعملة قبل شرائها ؟

سعر ميني Aceman الهاتشباك الجديدة بالسوق المصري

بعد تراجع الأوفر برايس .. سعر شيري تيجو 8 العائلية 2024 الجديدة

إم جي 7 السيدان الجديدة تباع بهذا السعر بمصر

تحت المليون جنيه.. سيارات كروس أوفر 2024 بالسوق المصري

سعر ومواصفات رينو إكسبريس الجديدة بمصر

هيونداي تستدعي 30 ألف سيارة لهذا السبب

رينو ميجان 2024 تباع بهذه الأسعار بعد التخفيضات

ترشيحاتنا

فصل جديد من المستوى المتميز.. أمير الكويت يغادر بلاده متوجها إلى مصر

مفاجأة حوّل طقس الساعات المقبلة.. وآخر مستجدات أسعار الذهب والدولار|أخبار تهمك

قرار عاجل من النيابة حول حريق ستوديو الأهرام| ما هو

هونشي Guoya السيدان تظهر لأول مرة بهذه المواصفات

بعد الإمارات.. دولة عربية جديدة ترفع أسعار البنزين

تحذير.. كثرة التبول علامة على مرض خطير يسبب الوفاة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعيا لـ 500 شاب وفتاة

بدون مكياج.. شاهد| أروى جودة في آخر ظهور لها على إنستجرام

بكوب دقيق ذرة.. طريقة عمل البسيسة الخفيفة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعى مراكز القيادة التعبوى المشترك للقوات الجوية والدفاع الجوى

فيديو

منصة watch it تعلن موعد عرض مسلسل دواعى سفر

رانيا يوسف: امتلاء قاعة عروض إسكندرية للأفلام القصيرة بالشباب شيء يفرح l خاص

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعيا لـ 500 شاب وفتاة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعى مراكز القيادة التعبوى المشترك للقوات الجوية والدفاع الجوى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ