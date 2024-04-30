كشفت شركة هونشي الصينية عن طرازها الجديد هونشي Guoya ، وتنتمي Guoya لفئة السيارات السيدان الفاخرة ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري .

هونشي Guoya السيدان تظهر لأول مرة بهذه المواصفات

- أبعاد هونشي Guoya السيدان :

هونشي Guoya السيدان تظهر لأول مرة بهذه المواصفات

تأتي سيارة هونشي Guoya السيدان بطول 5353 مم، وعرض 1998 مم، وارتفاع 1511 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3260 مم .

- محرك هونشي Guoya السيدان :

هونشي Guoya السيدان تظهر لأول مرة بهذه المواصفات

تحصل سيارة هونشي Guoya السيدان علي قوتها من محرك 3000 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل قوة المحرك الي 290 كيلووات .

- مواصفات هونشي Guoya السيدان :

زودت سيارة هونشي Guoya السيدان بالعديد من المميزات من ضمنها ، وجه أمامي على شبكة تشبه الشلال الكبير ومزينة بمادة من الكروم، وبها مصابيح أمامية مستديرة على كلا الجانبين ، وتمتلك علي شعار هونشي في المنتصف، وبها مصابيح أمامية DLP، وبها مصابيح خلفية مشتقه من شكل "فانوس القصر" .

هونشي Guoya السيدان تظهر لأول مرة بهذه المواصفات



بالإضافة الي ان سيارة هونشي Guoya السيدان تحتوي أيضا علي لوحة عدادات LCD كاملة، وبها شاشة تحكم مركزية كبيرة، وبها عجلة قيادة مدمجة بشعار عباد الشمس وبها لمسات جلدية ناعمة، ومواد معدنية.