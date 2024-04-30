بعد عودتها.. هيونداي توسان 2024 تباع بهذه الأسعار

سوق السيارات المصري يحتوي العديد من إصدارات الصانع الكوري بمختلف فئاتها سواء كانت سيدان او هاتشباك او الـ SUV ، وتوافره تلك الطرازات من أجل تلبية احتياجات المواطنين ، وذلك بفضل التكنولوجيات والمميزات التي تمتلكها تلك الإصدارات ومن ضمنها ، هيونداي توسان موديل 2024 .
- أبعاد هيونداي توسان موديل 2024 :
تأتي سيارة هيونداي توسان موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4500 مم، وعرض 1865 مم، وارتفاع 1651 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2680 مم .
- محرك هيونداي توسان موديل 2024 :
تتسارع سيارة هيونداي توسان موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9 ثواني ، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها عزم دوران يصل الي 265 نيوتن/متر ، وبها خزان وقود سعه 54 لتر ، وتخرج قوة تصل الي 180 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 201 كم/ساعة .
- أسعار هيونداي توسان موديل 2024 بعد عودتها للسوق المصري :
الفئة الأولي من سيارة هيونداي توسان موديل 2024 تباع بسعر مليون و 750 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة هيونداي توسان موديل 2024 تباع بسعر مليون و 850 ألف جنيه .
الفئة الثالثة من سيارة هيونداي توسان موديل 2024 تباع بسعر مليون و 950 ألف جنيه .
الفئة الرابعة من سيارة هيونداي توسان موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 150 ألف جنيه .
الفئة الخامسة من سيارة هيونداي توسان موديل 2024 تباع بسعر2 مليون و 175 ألف جنيه .
الفئة السادسة من سيارة هيونداي توسان موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 250 ألف جنيه .
الفئة السابعة من سيارة هيونداي توسان موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 275 ألف جنيه .