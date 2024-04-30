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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بعد عودتها.. هيونداي توسان 2024 تباع بهذه الأسعار

أسعار هيونداي توسان
أسعار هيونداي توسان موديل 2024 بعد عودتها للسوق المصري

سوق السيارات المصري يحتوي العديد من إصدارات الصانع الكوري بمختلف فئاتها سواء كانت سيدان او هاتشباك او الـ SUV ، وتوافره تلك الطرازات من أجل تلبية احتياجات المواطنين ، وذلك بفضل التكنولوجيات والمميزات التي تمتلكها تلك الإصدارات ومن ضمنها ، هيونداي توسان موديل 2024 .

أسعار هيونداي توسان موديل 2024 بعد عودتها للسوق المصري

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- أبعاد هيونداي توسان موديل 2024 :

أسعار هيونداي توسان موديل 2024 بعد عودتها للسوق المصري

تأتي سيارة هيونداي توسان موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4500 مم، وعرض 1865 مم، وارتفاع 1651 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2680 مم .

- محرك هيونداي توسان موديل 2024 :

أسعار هيونداي توسان موديل 2024 بعد عودتها للسوق المصري

تتسارع سيارة هيونداي توسان موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9 ثواني ، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها عزم دوران يصل الي 265 نيوتن/متر ، وبها خزان وقود سعه 54 لتر ، وتخرج قوة تصل الي 180 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 201 كم/ساعة .

- أسعار هيونداي توسان موديل 2024 بعد عودتها للسوق المصري :

أسعار هيونداي توسان موديل 2024 بعد عودتها للسوق المصري

الفئة الأولي من سيارة هيونداي توسان موديل 2024 تباع بسعر مليون و 750 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي توسان موديل 2024 تباع بسعر مليون و 850 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي توسان موديل 2024 تباع بسعر مليون و 950 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي توسان موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 150 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة هيونداي توسان موديل 2024 تباع بسعر2 مليون و 175 ألف جنيه .

الفئة السادسة من سيارة هيونداي توسان موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 250 ألف جنيه .

الفئة السابعة من سيارة هيونداي توسان موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 275 ألف جنيه .

إصدارات الصانع الكوري سوق السيارات المصرى الـ SUV هيونداي توسان توسان موديل 2024

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