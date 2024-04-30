نصف مليون جنيه انخفاضا في أسعار سيارات كيا بالسوق المصري

في خطوة مفاجئة ومرحب بها لعشاق السيارات في مصر، كشف الوكيل المحلي الحصري لعلامة كيا التجارية عن تخفيضات كبيرة في أسعار جميع سيارات العلامة الكورية المتوفرة بالسوق المحلي.

هذه التخفيضات تتراوح ما بين 170 ألف جنيه ووصولاً إلى 550 ألف جنيه، مما يعتبر خبرًا سارًا للمستهلكين الباحثين عن سيارات كيا الكورية المتينة:

أسعار سيارات كيا في مصر بعد التخفيض

كيا جراند سيراتو: تخفيضات تبدأ من 170 ألف جنيه

تعد كيا جراند سيراتو من السيارات السيدان العائلية المحببة لدى العديد من العائلات في مصر. وفي ضوء التخفيضات الجديدة، انخفضت أسعارها بقيم تتراوح ما بين 170 و200 ألف جنيه. حيث أصبحت الأسعار الرسمية للسيارة جراند سيراتو موديل 2024 تبدأ من مليون و250 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون و380 ألف جنيه للفئة الثانية، بينما تتوفر الفئة الثالثة بسعر مليون و450 ألف جنيه.

كيا سورينتو: تخفيضات تصل إلى 550 ألف جنيه

تأتي كيا سورينتو بتنوع فئاتها وقدراتها المتعددة، وهي من بين أكثر السيارات شعبية في فئة الـSUV بالسوق المصري. وبهذه التخفيضات الجديدة، حصلت سورينتو على أكبر نسبة تخفيض بقيمة 550 ألف جنيه، حيث باتت تتوفر بسعر يبدأ من ثلاثة ملايين و200 ألف جنيه.

كيا إكسيد: تخفيضات تبدأ من 340 ألف جنيه

بينما تراوحت تخفيضات أسعار كيا إكسيد كروس أوفر موديل 2024 ما بين 340 و 350 ألف جنيه، لتصبح الأسعار الجديدة تبدأ من مليون و400 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون و500 ألف جنيه للفئة الثانية، بينما أصبح سعر الفئة الأعلى تجهيزًا مليون و600 ألف جنيه.

كيا سبورتاج: تخفيضات تبدأ من 310 ألف جنيه

أخيرًا، انخفضت أسعار كيا سبورتاج الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات موديل 2024 ما بين 310 وحتى 400 ألف جنيه، حيث باتت الأسعار الرسمية تبدأ من مليون و790 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 920 ألف جنيه للفئة الثانية، ومليونين و50 ألف جنيه للفئة الثالثة، فيما تراجعت أسعار الفئات الأخرى حسب مستويات التجهيز.

بهذه التخفيضات الكبيرة، يمكن للمستهلكين في مصر الاستفادة من عروض مغرية والحصول على سيارات كيا بأسعار تنافسية ومواصفات عالية الجودة.