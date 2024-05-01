سوق السيارات المصري يضم العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025 بمختلف فئاتها سواء كانت SUV او سيدان او هاتشباك ، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي إصدارات جديدة تحتوي علي كثير من المميزات التي تعمل علي راحة قائدها وركابها ومن ضمن تلك السيارات تويوتا فورتشنر موديل 2025 .

- محرك تويوتا فورتشنر موديل 2025 :

أسعار تويوتا فورتشنر 2025 بالسوق المصري

عزم دوران تويوتا فورتشنر موديل 2025 يصل الي 245 نيوتن/متر ، وبها خزان وقود سعه 80 لتر ، وتمتلك محرك سعه 2700 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 163 حصان .

- مواصفات تويوتا فورتشنر موديل 2025 :

زودت سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2025 بالكثير من التكنولوجيات من ضمنها، بلوتوث، ومدخل AUX، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات ، و USB، وريموت كنترول، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وباور ستيرنج، ومرايات كهرباء، وتكييف ، ومرايات كهربائية، وإنذار ضد السرقة .

أسعار تويوتا فورتشنر 2025 بالسوق المصري

بالإضافة الي ان تويوتا فورتشنر تحتوي أيضا علي مصابيح ضباب، وسبويلر خلفي، وكاميرا خلفية، وجنوط، ومثبت سرعة، وزر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وقفل مركزي للأبواب .

- أسعار تويوتا فورتشنر موديل 2025 بالسوق المصري بعد تراجع الأوفر برايس :

أسعار تويوتا فورتشنر 2025 بالسوق المصري

الفئة الأولي من سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2025 تباع بسعر 3 مليون و 250 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2025 تباع بسعر 3 مليون و 550 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2025 تباع بسعر 3 مليون و 750 ألف جنيه .