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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أسعار تويوتا فورتشنر 2025 بالسوق المصري

أسعار تويوتا فورتشنر
أسعار تويوتا فورتشنر 2025 بالسوق المصري

سوق السيارات المصري يضم العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025 بمختلف فئاتها سواء كانت SUV او سيدان او هاتشباك ، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي إصدارات جديدة تحتوي علي كثير من المميزات التي تعمل علي راحة قائدها وركابها ومن ضمن تلك السيارات تويوتا فورتشنر موديل 2025 .

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- محرك تويوتا فورتشنر موديل 2025 :

 أسعار تويوتا فورتشنر 2025 بالسوق المصري

عزم دوران تويوتا فورتشنر موديل 2025 يصل الي 245 نيوتن/متر ، وبها خزان وقود سعه 80 لتر ، وتمتلك محرك سعه 2700 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 163 حصان .

- مواصفات تويوتا فورتشنر موديل 2025 :

زودت سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2025 بالكثير من التكنولوجيات من ضمنها، بلوتوث، ومدخل AUX، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات ، و USB، وريموت كنترول، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وباور ستيرنج، ومرايات كهرباء، وتكييف ، ومرايات كهربائية، وإنذار ضد السرقة .

 أسعار تويوتا فورتشنر 2025 بالسوق المصري

بالإضافة الي ان تويوتا فورتشنر تحتوي أيضا علي مصابيح ضباب، وسبويلر خلفي، وكاميرا خلفية، وجنوط، ومثبت سرعة، وزر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وقفل مركزي للأبواب .

- أسعار تويوتا فورتشنر موديل 2025 بالسوق المصري بعد تراجع الأوفر برايس :

 أسعار تويوتا فورتشنر 2025 بالسوق المصري

الفئة الأولي من سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2025 تباع بسعر 3 مليون و 250 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2025 تباع بسعر 3 مليون و 550 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2025 تباع بسعر 3 مليون و 750 ألف جنيه .

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