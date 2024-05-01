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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| بي إم دبليو i4 الكهربائية موديل 2025

بي إم دبليو i4 الكهربائية
بي إم دبليو i4 الكهربائية موديل 2025

كشفت شركة بي إم دبليو الألمانية عن طرازها الجديد بي إم دبليو i4 الكهربائية موديل 2025 ، وتنتمي  i4 الكهربائية  لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وسيتوافر منها العديد من الفئات منها، الكوبيه، والجران كوبيه، والسيدان.

بي إم دبليو i4 الكهربائية موديل 2025

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- محرك بي إم دبليو i4 الكهربائية موديل 2025 :

بي إم دبليو i4 الكهربائية موديل 2025

ستحصل سيارة بي إم دبليو i4 الكهربائية موديل 2025 علي قوتها من بطاريات سعة 66 و 81.1 و 80.7 كيلووات/ساعة وذلك يعطي السيارة مدي سير يصل الي 500 ويرتفع ليصل الي 600 كم/ساعة .

بي إم دبليو i4 الكهربائية موديل 2025

بالإضافة إلى أن سيارة بي إم دبليو i4 الكهربائية موديل 2025 تحتوي علي قوة تصل الي 210 كيلووات، أي ما يعادل 286حصان، وترتفع لتصل الي 400 كيلووات، أي ما يعادل 544 حصانا.

- مواصفات بي إم دبليو i4 الكهربائية موديل 2025 :

بي إم دبليو i4 الكهربائية موديل 2025

زودت سيارة بي إم دبليو i4 الكهربائية موديل 2025  بالعديد من المميزات من ضمنها، عجلات مقاس 20 بوصة، وبها شبكة أمامية على شكل الكلى، وملامح جديدة على المصابيح، وبها فرش فاخر للمقاعد، ومواد جديدة للزينة، و فتحات تهوية، وشاشة تعمل باللمس ، ومقود جديد.

بي أم دبليو الألمانية بي إم دبليو i4 الكهربائية i4 الكهربائية i4 الكهربائية موديل 2025 الكوبية محرك بي إم دبليو i4 الكهربائية

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