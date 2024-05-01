سوق السيارات المصري يضم العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافره تلك الطرازات لتلبية احتياجات المواطنين بفضل ما تمتلك من مميزات وتكنولوجيات متطورة ، وتواجده تلك السيارات بعد تراجع قيمة الاوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السر الرسمي للسيارة نتيجة عدم استقرار سعر صرف الدولار .

- كيا إكسيد موديل 2024 :

بعد تراجع الأوفر برايس ..أسعار سيارات كيا 2024 الجديدة

تحصل سيارة كيا إكسيد موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وبها عزم دوران يصل الي 253 نيوتن/متر ، وقوة 160 حصان، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 9.2 ثانية .

الفئة الأولي من سيارة كيا إكسيد موديل 2024 تباع بسعر مليون و 399 ألف جنيه، بدلا من مليون و 429 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا إكسيد موديل 2024 تباع بسعر مليون و 499 ألف جنيه، بدلا من مليون و 499 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا إكسيد موديل 2024 تباع بسعر مليون و 599 ألف جنيه، بدلا من مليون و 599 ألف جنيه .

- كيا سورينتو موديل 2023 :

بعد تراجع الأوفر برايس ..أسعار سيارات كيا 2024 الجديدة

عزم دوران سيارة كيا سورينتو موديل 2023 يصل الي 350 نيوتن/متر ، وبها قوة 230 حصان، ومزودة بمحرك سعه 1600 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.5 ثانية .

كيا سورينتو موديل 2023 تباع داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الجديد الي 3 مليون و 199 ألف جنيه، بدلا من 3 مليون و 749 ألف جنيه .

- كيا سبورتاج موديل 2024 :

بعد تراجع الأوفر برايس ..أسعار سيارات كيا 2024 الجديدة

تصل قوة سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 من المحرك الي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 180 حصان، وعزم دوران يصل الي 265 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 تباع بسعر مليون و 789 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون و 99 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 تباع بسعر مليون و 919 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون و 249 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 49 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون و 449 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 159 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون و 599 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 219 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون و 649 ألف جنيه .

الفئة السادسة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 289 ألف جنيه، بدلا من 2 مليون و 699 ألف جنيه .

- كيا جراند سيراتو موديل 2024 :

بعد تراجع الأوفر برايس ..أسعار سيارات كيا 2024 الجديدة

تحصل سيارة كيا جراند سيراتو موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتنتج قوة 130 حصان، وعزم دوران يصل الي 155 نيوتن/متر ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة كيا جراند سيراتو موديل 2024 تباع بسعر مليون و 249 ألف جنيه، بدلا من مليون و 449 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا جراند سيراتو موديل 2024 تباع بسعر مليون و 379 ألف جنيه، بدلا من مليون و 549 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا جراند سيراتو موديل 2024 تباع بسعر مليون و 449 ألف جنيه، بدلا من مليون و 649 ألف جنيه .